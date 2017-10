Cinci trucuri care te transformă într-o experta în pat

12 Ianuarie 2015

Iata cateva sfaturi de care trebuie sa tii cont inainte de o partida de sex fierbinte, care sa il zapaceasca:1. Fii deschisaSpune-i partenerului tau tot ce iti doresti in pat. Dezvaluie-i toate fanteziile tale si vorbiti cat mai deschis despre ceea ce va satisface. O simpla conversatie poate aprinde spiritele, astfel incat sa aveti parte de o partida de sex cu scantei.Nu uita ca barbatilor le plac "doamnele indraznete", mai ales in pat.2. Nu te gandi la defectele taleNu lasa ca imaginea corpului tau sa te inhibe in timpul partidei de sex. Toata lumea are vergeturi sau celulita. In plus, barbatii nu stau sa analizeze fiecare particica a corpului tau, ci sunt atrasi de intreg. Incearca sa fii increzatoare, poarta o lenjerie superba si nu uita sa ii arunci iubitului tau si un zambet obraznic.3. Domina-l in patNimic nu este mai excitant pentru un barbat decat ca femeia sa faca prima mutare. Asadar, nu te sfii sa preiei controlul in pat si sa controlezi tu ritmul. Iubitul tau va innebuni de placere, insa nu te va grabi, caci ritmul tau il va excita la maxim, chiar daca este mai lent.4. Barbatii adora jucariile sexualeJucariile sexuale pot creste tensiunea sexuala si satisfactia, ba chiar pot duce la orgasme explozive. Desi pare ciudat, barbatii chiar le adora, caci sunt innebuniti sa isi priveasca partenerele in timp ce se masturbeaza cu acestea. In plus, jucariile sexuale ii ajuta sa isi dea seama care sunt punctele fierbinti ale partenerei, asa ca nu ezota sa aduci in pat si cateva jucarii cu care sa va distrati.5. Fii creativaRutina este plictisitoare, asa ca nu te lasa prinsa in vraja sa. Daca te excita un barbat in uniforma, surprinde-ti iubitul cu o astfel de costumatie sau daca iti place sa vorbesti vulgar sau ai alte fantezii impartaseste-le cu partenerul tau fara nicio ezitare. Barbatii sunt foarte receptivi la nou, mai ales cand vine vorba despre fanteziile sexuale.(sursa:www.eva.ro)