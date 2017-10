Cinci semne că poate fi un bărbat agresiv în timpul relației

Ştire online publicată Marţi, 23 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Relațiile aflate la început de drum par a fi doar lapte și miere. Partenerul tău este grijuliu cu tine, îți oferă frecvent mici dovezi de iubire, te face să te simți în siguranță lângă el și îți jură că nu vei găsi un alt bărbat care să îți ofere ceva în plus. În aceste condiții, te simți cea mai norocoasă femeie din lume și ai impresia că, într-adevăr, nu vei putea avea parte de un iubit mai bun. În scurt timp, însă, îți dai seama că toată venerația ta față de partener este răsplătită cu agresivitate fizică și verbală, iar acest lucru te aruncă direct în ghearele unei relații toxice, din care trebuie sa ieși cât mai repede sau, și mai bine, la care nu trebuie să ajungi niciodată.Descoperă semnele care trădează posibilitatea ca iubitul tău să fie un bărbat agresiv în timpul relației.1. Este foarte posesiv și gelosPosesivitatea și gelozia sunt doar două dintre caracteristicile principale ale bărbatului pasiv-agresiv. La început, el nu-și manifestă aceste laturi, dar pe măsură ce simte că ești îndrăgostită de el, își va arăta adevărata față. Iubitul tău nu suportă să știe că ieși cu prietenii tăi în oraș, este gelos dacă află că te înțelegi mai bine cu un coleg de școală sau de serviciu, te suspectează că îi faci ochi dulci vânzătorului de la colț și este gelos chiar și atunci când vorbești la telefon cu o rudă apropiată?Trebuie să fii atentă, deoarece acest comportament nu este normal într-o relație în care ar trebui să existe respect și încredere între parteneri.De aici și până la izbucnirea unui scandal conjugal, apoi până la prima manifestare a agresivității fizice sau verbale nu mai este decât un pas.2. Încearcă să te schimbeNicio persoană nu ar trebui să încerce să o schimbe pe alta doar pentru că așa vrea. Dacă partenerul tău obișnuiește să îți dicteze cu ce să te îmbraci sau îți interzice să te machiezi ori să te aranjezi la salon, înseamnă că are manifestări de bărbat pasiv-agresiv, care așteaptă doar o mică scâteie pentru a-și manifesta pornirile agresive asupra ta. Nu-l lăsa să te schimbe, întrucât nu este stăpânul tău. Ieși dintr-o relație care se anunță încă de acum a fi nefericită și toxică!3. Are ieșiri violenteCerturile și micile discuții în contradictoriu sunt normale într-o relație, însă nu este normal ca bărbatul care spune că te iubește să aibă ieșiri nervoase. Trântitul obiectelor de perete sau de pardoseală, lovitul obiectelor cu pumnul, tonul violent folosit în timpul discuției cu tine, adresarea de injurii sau chiar amenințarea cu bătaia sunt doar câteva dintre ieșirile nervoase de care el ar putea fi în stare. Mai târziu, acestea vor evolua în agresiuni fizice, dar nu trebuie să ajungi până acolo.4. Dă vina pe tine pentru oriceBărbatul pasiv-agresiv are tendința de a da vina pe cei din jur pentru toate lucrurile care se întâmplă în viața lui: dă vina pe părinți pentru faptul că nu are un job bine plătit sau dă vina pe tine, pentru cine știe ce nimicuri.Chiar dacă sunt situații în care el greșește, nu își asumă acest lucru. Acesta este portretul unui bărbat, care mai târziu în relație poate deveni agresiv cu tine.5. Nu-ți acordă atenția pe care o merițiIubitul tău nu îți ia niciun cadou de ziua ta, ba chiar uită de acest eveniment, nu îl interesează dacă ai nevoie de sprijin moral în anumite momente și te lasă să te descurci singură în orice situație? Această lipsă de atenție poate fi un semn că va deveni un bărbat agresiv în relație.(sursa:www.eva.ro)