Cinci secrete pe care bărbaţii le ascund de iubitele lor

Cinci secrete pe care bărbații le ascund de iubitele lor

Ştire online publicată Miercuri, 24 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Daca vrei sa aflii care sunt secretele pe care barbatii le ascund in mod uzual de iubitele lor, din varii motive, aici e locul perfect! Unii barbati vor sa evite o eventuala cearta, in timp ce altii vor sa isi protejeze imaginea.Niciun interes in detaliiBarbatii nu sunt interesati de detaliile care le "innebunesc" pe femei! Ele vor sa stie tot! Iar ei nu au chef si rabdare sa povesteasca tot in amanuntime. Iti fac cel mai scurt rezumat din lume, din care apoi trebuie tu sa tragi concluziile singura.Acesta este un secret pe care femeile nu il stiu despre barbati. Mintea lor este simpla si tind sa generalizeze decat sa particularizeze, asa cum fac de obicei femeile.Asadar, ajungem sa credem ca ne sunt ascunse lucruri... Dar, nu e motiv de panica! Daca nu iti povesteste cu lux de amanunte totul, vei afla detalii pe parcurs. Nu incerca sa il tragi de limba, ca se va da singur de gol cu anumite lucruri.Urasc munca din gospodariePoate ca inca nu ti-ai dat seama, dar barbatii nu suporta sa faca singurei "treaba murdara" din casa. Se simt exploatati de catre partenera, dar ascund lucrul acesta pentru a nu o supara.Asadar, acum ca ai aflat acest mic secret iti recomand sa ii arati cat il apreciezi pentru munca depusa sau chiar sa ii dai o mana de ajutor.Vai, cat esti de atragator!!!Chiar daca barbatii nu arata acest lucru... si ei se simt nesiguri atunci cand vine vorba de felul in care arata. Au nevoia ca, din cand in cand, sa li se "reaminteasca" faptul ca sunt sexy, atragatori, ca sunt in continuare la fel de doriti. Au nevoie se complimente!Se uita dupa alte femei. Vrei sa stii care este cel mai comun secret pe care barbatii il au fata de femei? Faptul ca se uita si dupa alte femei! Acesta le este instinctul, asadar nu trebuie sa il certi non-stop si sa ii faci crize de gelozie. Bineinteles, nici el nu trebuie sa caste ochii si sa intoarca capul dupa altele cand e cu tine de mana! Stiind acest lucru, poti sa ii arati faptul ca ai incredere in el, fapt care il va face sa te aprecieze mai tare.Timp liber... fara tine. Acesta este, cu siguranta, unul dintre cele ai importante secrete ale unui barbat, pe care orice femeie ar trebui sa il stie! Dupa o zi istovitoare de munca, lui nu ii prea arde sa povesteasca tot ceea ce i s-a intamplat, ci prefera sa stea putin singur si sa se relaxeze. Fie ca se joaca pe calculator, pe tableta sau se uita la tv, acorda-i putin timp liber.(sursa:www.femina.ro)