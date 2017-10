Cinci schimbări în stilul de viaţă care te vor ajuta sa fii mai frumoasă în 2015

Cinci schimbări în stilul de viață care te vor ajuta sa fii mai frumoasă în 2015

Ştire online publicată Vineri, 09 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Gesturile aparent lipsite de importanță pe care le faci în viața de zi cu zi pot avea un efect serios asupra sănătății și frumuseții tale.Află ce schimbări să faci pentru o piele frumoasă, un par sănătos și o formă fizică de invidiat.Fă-ți masaj facialMasajul facial are un efect extraordinar asupra tenului tău. Stimulează circulația sanguină, care accelerează oxigenarea țesuturilor, și pe cea limfatică, responsabilă pentru eliminarea toxinelor. De asemenea, va contribui la absorbția eficientă a substanțelor nutritive din cremele pe care le folosești. O rolă pentru masaj facial este soluția la îndemână, dar îți poți masa tenul delicat cu degetele, timp de două minute.Elimină sareaConsumul excesiv de sare blochează apa în țesuturi, fiind vinovat pentru aspectul de față umflată și apariția pungilor de sub ochi. Pe de altă parte, sarea în exces amplifică celulita pentru că odată cu apa, blochează și toxinele în țesuturi. Nu mai adăuga sare în mâncare și evită alimentele foarte sărate, precum chipsurile, mezelurile, măslinele etc.Demachiază-te corect în fiecare searăOrice urmă de machiaj rămasă peste noapte pe fața ta îți afectează tenul, îl încarcă și provoacă degradarea pielii. Urmele de mascara sau creion dermatograf în jurul ochilor sufocă rădăcinile genelor, care treptat se vor rări. Folosește un demachiant pentru a îndepărta machiajul, iar apoi folosește un ulei natural pentru a masa zona ochilor. Uleiul este un demachiant eficient, natural, care dizolvă rapid mascara și dermatograful. Îndepărtează apoi uleiul dischetă demachiantă.Bea apă cu lămâieNu este o întâmplare că aceasta este băutura "tradițională" a fotomodelelor. Sucul de lămâie contribuie la eliminarea toxinelor din organism și îți oferă vitamina C, un puternic antioxidant care previne apariția prematură a ridurilor. Bea în fiecare dimineața, pe stomacul gol, un pahar cu apă călduță sau la temperatura camerei în care ai stors o jumătate de lămâie.Fii activă!Orice truc de înfrumusețare ai încerca, nimic nu te ajută mai mult decât mișcarea! Sedentarismul este vinovat pentru o gamă extrem de largă de probleme care îți știrbesc frumusețea: de la kilogramele în plus, la celulită, piele lăsată, posterior lipsit de fermitate și chiar afecțiun ale tenului. Începe treptat, cu doar câteva minute de mișcare în fiecare zi. Mărește apoi timpul petrecut făcând mișcare și curând vei observa că nu este chiar atât de dificil să fii activă.(sursa:www.eva.ro)