Cinci lucruri de evitat în dragoste şi sex

Cinci lucruri de evitat în dragoste și sex

Ştire online publicată Vineri, 18 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

In dragoste, ca si in viata in general, invatam din greseli. Din pacate, multi dintre noi fac aceleasi greseli la nesfarsit, lucru care nu le provoaca decat suferinta. Ca sa salvezi cateva lacrimi, invata din sfaturile expertilor in dragoste si sex de la intimatemedicine.com.1. Nu face sex cu fostul iubit!Este o greseala grava, pe care multi dintre noi, din pacate, o fac. Sa faci dragoste cu fostul partener partener inseamna ca te joci cu focul – vechile sentimente pot iesi foarte usor la suprafata, te poti amagi ca de data asta ar putea merge mai bine lucrurile intre voi. Daca va potriviti la pat, nu inseamna ca toate celelalte probleme se rezolva. Inainte sa faci pasul asta, gandeste-te bine la lucrurile care au dus la despartirea voastra. Chiar merita sa mai incerci o data?2. Nu da nimanui poze cu tine goala!Uneori, in momentele intime, multi dintre noi se lasa purtati de val si pot face lucruri pe care in mod normal nu ar indrazni sa le faca. De dragul momentului, multe femei se lasa fotografiate goale de catre partener. Nu e nimic rau in asta, dar ai grija ce faci cu pozele. Nu stii in mainile cui ar putea ajunge. Niste poze cu tine goala te pot transforma in victima unui santaj. Daca iubitul tau vrea sa se razbune pe tine, le poate posta de exemplu pe Facebook. Nu ai vrea ca toti prietenii tai sa te vada dezbracata, nu?3. Nu mima orgasmul!Chiar daca pe moment ti se pare o idee buna, pe viitor nu face decat sa iti cauzeze probleme. Cu fiecare orgasm fals iti inveti trupul ca nu exista o alta cale. Mai bine vorbesti cu partenerul tau, ii spui ce iti place in pat si satisfactia va fi garantata. Daca mimezi, tu ai cel mai mult de suferit.4. Nu-i mai trimite fostului mesaje de dragoste din moment ce totul s-a terminat!Daca ai luat o hotarare, nu mai da inapoi. Nu are rost sa lungesti lucrurile inutil. Nu o sa poti niciodata sa mergi mai departe daca tu te agati cu orice ocazie ca sa ii mai dai un semn de viata fostului.5. Sterge numarul fostului din toate telefoanele!Ca sa nu mai fii tentata sa il suni sau sa ii trimiti mesaje, cea mai simpla solutie este sa ii stergi numarul de telefon. Simpla, doar in aparenta, pentru ca in realitate este un pas urias in viata cuiva. Inseamna ca esti gata sa lasi trecutul in urma si sa incepi o viata noua.(sursa:www.perfecte.ro)