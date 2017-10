Certuri haioase in cuplu pe care oricine le are

Miercuri, 12 Noiembrie 2014

In mod normal, nu prea ai avea tendinta de a alatura cuvantului "cearta" atributul "haioasa", dar, daca privesti in urma, multe momente tensionate dintre tine si iubitul tau te-ar face sa razi acum. Poate ca, atunci, cearta a fost cea care v-a facut sa va dati seama ca va iubiti prea mult ca sa stati suparati si poate chiar s-a incheiat cu o portie de ras sau cu o partida intensa de sex de impacare .Daca la fiecare mica suparare iti pui intrebarea "De ce mi se intampla tocmai mie?", afla ca este tocmai pe dos: toti oamenii au neintelegeri, adesea pe cele mai ridicole teme.Iata care sunt certurile in cuplu pe care oricine le are!Certuri care apar in orice cupluV-ati ciondanit din nou azi? Stii bine ca o sa iti treaca nervii in cel mult o jumatate de ora si probabil o sa va si amuzati impreuna de reactiile voastre impulsive. Atunci cand petreci destul timp cu un om, oricat de mult l-ai iubi, inevitabil apar acele certuri in cuplu pe care toata lumea le are.Iata doar cateva dintre ele!1. Nu va puteti decide la ce restaurant sa mancati. Tu vrei mancare italiana, el vrea chinezeasca sau indiana. Uneori dezbateti asa mult problema, ca parca va piere si pofta de foame, nu?2. Vreti sa va uitati la TV impreuna, dar el vrea pe canalul sportiv si tu vrei pe comedia romantica. Cine castiga aceasta batalie?3. Nu va sincronizati pentru petreceri. Ori unul dintre voi nu are chef deloc de socializare, ori unul vrea sa stea pana tarziu, in vreme ce celalalt s-a plictisit teribil. Suna cunoscut?4. Nu exista cuplu detinator de masina care sa nu se certe pe tema parcarii, mai ales cand intarzie undeva din acest motiv. El iti spune sa mai cautati, ca sigur gaseste un loc mai apropiat de destinatie, tu ii spui ca puteti merge pe jos. In final, va imbufnati amandoi.5. Unul dintre voi a mancat ultima portie dintr-un preparat delicios, fara sa se gandeasca macar sa mai lase putin. Enervant, nu?6. Desi aveti responsabilitatile bine stabilite, gunoiul ramane cumva in casa pana cand celalalt se sacrifica si il duce. Aceasta cearta in cuplu este atat de frecventa, incat a generat si glume (in care, de obicei, barbatul este vinovatul).7. De cand stati impreuna, fiecare zi este superba, insa nu se poate spune acelasi lucru si despre nopti. Sforaitul si pozitiile care mai de care mai ciudate in care dorm partenerii pot genera adevarate insomnii si tensiuni intre cei doi!8. Te-ai imbracat cu rochia cea noua si te-ai aranjat ca o diva, apoi la intrebarea "Arat bine asa?" primesti o privire dezaprobatoare sau un ridicat din umeri indiferent. Uneori, sinceritatea brutala poate duce la certuri in cuplu. Chiar nu au invatat barbatii pana acum ca raspunsul este intotdeauna "Da, arati magnific, draga mea"?(sursa:www.divahair.ro)