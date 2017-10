Cele mai bune momente pentru a face sex, în funcţie de ce vrei să obţii

Cele mai bune momente pentru a face sex, în funcție de ce vrei să obții

Ştire online publicată Miercuri, 19 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sexul are multiple beneficii, dar si multiple scopuri. Spre exemplu, daca vrei sa ai un orgasm puternic trebuie sa faci sex in alt moment decat atunci cand vrei ca partida sa dureze mai mult.Cand vrei sa te simti sigur/a pe tine in pat Increderea in sine intre asternuturi nu o simte orice femeie. Ba dimpotriva, in unele situatii, reprezentantele sexului frumos se simt nesigure pe sine, neatragatoare si lipsite de energie si chef. Dar exista un moment in care siguranta de sine revine! Dupa ce o femeie face workout. Chiar daca este transpirata, partidele de sex dupa exercitii fizice sunt mult mai active, mai incitante, iar femeile se simt mult mai sigure pe aspectul lor fizic. Este perfect valabil si in cazul barbatilor care au complexe cu privire la fizicul lor.Cand vrei sa atenuezi durerea„Acea perioada a lunii” nu trebui sa fie neaparat un chin. Durerile menstruale pot fi puternice la unele femei, dar stiintific s-a dovedit ca sexul in timpul menstruatiei chiar ajuta la atenuarea durerii si poate chiar duce la orgasm datorita contractiilor uternie. Pe langa asta, corpul elimina oxitocina, hormonul fericirii, dar si dopamina care induce o stare de relaxare si bucurie. Asadar, sexul in timpul menstruatiei chiar are beneficiile sale!Cand esti prea ocupat/aStabileste o seara din saptamana, cand nu trebuie sa muncesti a doua zi si esti mai putin obosit/a si petrece-o cu partenera/ul in casa. Nu aprinde deloc televizorul, pune doar muzica pe fundal si scoate la inaintare doua pahare si o sticla de vin. Nu te concentra pe durata partidei, ci doar pe calitatea ei. Chiar daca nu contenesti de treaba, exista macar un moment al saptamanii in care, daca va doriti cu adevarat amandoi, in care sa va rupeti de lume, o ora sau doua, si sa va refugiati in sex si intr-o baie calda.(sursa:www.lyla.ro)