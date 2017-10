Ce spune felul în care te ţine de mână despre relaţia voastră!

Ce spune felul în care te ține de mână despre relația voastră!

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Limbajul trupului este o manifestare a subconstientului, iar felul in care va tineti de mana te poate ajuta sa iti dai seama ce simte partenerul. Exista trei tipuri graitoare cand vine vorba de felul in care te tine de mana, spune psihoterapeutul si expertul in relatii Nicole McCance.1. Palma orientata in josDe regula, partenerul care are palma orientata in jos si incheietura indreptata in fata atunci cand va tineti de mana este cel care isi asuma rolul dominant in relatie. Este o miscare cu rol protector. In mod obisnuit, barbatii fac asta.2. Degetele se intrepatrundCand partenerii se tin de mana iar degetele lor se incruciseaza este semn ca au o legatura adanca si ca amandoi sunt vulnerabili, dar puternic conectati din punct de vedere fizic si emotional. Cand degetele nu sunt tinute in aceasta pozitie, e semn ca relatia este ceva mai relaxata, daca nu chiar superficiala.3. Mainile nu intra in contact in totalitateDaca te tii doar de varfurile degetelor sale sau va tineti de mana astfel incat unele degete sa nu fie prinse, inseamna ca unul dintre voi isi revendica independenta. Poate sugera ca nu sunteti multumiti de anumite aspecte ale relatiei, aveti nevoie de spatiu personal, de o usoara distantare emotionala. Daca aveti probleme in cuplu, se vor observa diferente in felul in care va tineti de mana sau s-ar putea sa nu vreti sa va tineti de mana deloc.Pont: Fii atenta cine initiaza si cine se retrage primul atunci cand va tineti de mana. De regula, partenerul care este mai putin sigur pe el sau pe legatura cu iubitul/iubita este cel care initiaza contactul. Daca partenerul sustine ca pur si simplu nu ii place sa se tina de mana, s-ar putea sa existe alte probleme mai adanci care sa determine un astfel de comportament, ce tradeaza incapacitatea de a raspunde unor gesturi cu grad sporit de intimitate.(sursa:www.feminis.ro)