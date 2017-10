Ce semnificaţie au visele tale erotice şi cum îţi influentează ele viaţa

Ce semnificație au visele tale erotice și cum îți influentează ele viața

Ştire online publicată Miercuri, 05 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

De cate ori nu te-ai trezit in miezul noptii dintr-un vis erotic, in care partenerul nu era nici pe departe iubitul tau? Vezi ce semnificatii au astfel de intamplari.Conform unor unoi studii realizate de catre specialisti in domeniu pe aproximativ 1885 de subiecti, se pare ca visele erotice ii influenteaza pe oameni sa incerce noi si noi experiente in viata lor sexuala. Potrivit rezultatelor obtinute in urma cercetarilor, mai mult de jumatate dintre cei care au avut vise erotice, le-au transformat pe acestea in realitate.e pare ca aproape 93% dintre femei au parte de secvente erotice in timpul somnului, iar de cele mai multe ori partenerul nu este iubitul lor, ci mai degraba un prieten sau un barbat de care se simt atrase in viata de zi cu zi. De asemenea, visele erotice nu au loc spontan, ci acestea ascund cateva explicatii.Studiile au descoperit faptul ca aproape 70% dintre cele care au vise erotice, sunt frustrate din punct de vedere sexual, iar in momentul in care se trezesc din aceste vise, tind sa puna in aplicare cat mai repede ceea ce au visat."Studiile au aratat ca suntem posesorii unor vise erotice si ca mai mult de jumatate dintre noi ne trezim dintr-un astfel de vis si ne gandim sa il transformam in realitate. Astfel, devenim mult mai relaxati si aventurosi in ceea ce priveste sexul si ne bucuram mai mult de viata noastra sexuala.", a explicat un reprezentant al echipei care a realizat cercetarea.(sursa:www.perfecte.ro)