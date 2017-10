Ce să nu le spui niciodată bărbaţilor

Ce să nu le spui niciodată bărbaților

Ştire online publicată Miercuri, 24 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetarile au demonstrat ca femeile ofera mai multe amanunte decat barbatii intr-o conversatie si ca acestia din urma gasesc mai multe detalii irelevante si enervante.O alta diferenta de comunicare este aceea ca barbatii iau unele lucrurile literalmente fata de femei, ceea ce inseamna ca ei iau totul ca atare cand li se spune ceva. Daca barbatii spun ceva deranjant, dupa ce lucrurile se mai linistesc, femeia este mai predispusa sa discute legat de acel argument dat de barbat.Incearca sa tii minte aceste lucruri cand incerci sa ai o discutie cu partenerul tau sau cand esti nervoasa si este posibil sa spui lucruri pe care nu le mai poti retracta.1. Fostul meu iubit putea sa faca asta!Daca vrei sa-ti superi partenerul atunci compara-l in mod nefavorabil cu fostul tau. Chiar daca nu il compari direct, dar in schimb spui cat de bine facea fostul tau iubit anumite lucruri, in mintea lui va fi tot o comparatie. Regula de aur cand vine vorba de fosti este sa nu spui cat de buni erau. In schimb ii poti spune lui la ce este bun.2. Evita sa folosesti cuvintele cu "D" - divort, despartireNu uita, el ia in considerare fiecare cuvant rostit de tine. Daca aduci vorba de divort sau despartire intr-o discutie el poate gandi "Da, are dreptate", chiar daca inainte sa mentionezi asta el poate nici nu concepea acest lucru. Odata ce l-ai aduc in discutie nu mai poti retracta. Cercetarile pe cupluri arata faptul ca cele care au mentionat cuvinte precum: despartire, divort au incheiat relatia mult mai repede. Oricum, aceste decizii trebuie luate dupa o discutie fara nervi si multe incercari de rezolvare a problemelor.3. Nu ma satisfaci niciodataDaca vrei sa fii sigura nu va veti mai simti bine vreodata in dormitor spune-i asta. Vei reusi sa il demasculinizezi intr-atat incat nu va mai putea sa te satisfaca pentru ca este suparat pe tine sau se simte atat de amenintat incat va fi anxios. Poate ca nu te mai simti la fel ca la inceput si el va trebui sa te faca sa retraiesti acele sentimente, dar nu va reusit decat daca ii spui asta cu blandete. Spune-i ce isi face placere in pat si se pricepe pentru a le face mai des, apoi sugereaza-i noi tehnici.4. Nu-ti pasa de sentimentele meleBineinteles ca tine la tine, iar barbatii urasc sa fie acuzati ca nu le pasa. Poate doar nu o arata in modul in care te astepti tu. Cere-i imbratisari dupa o zi grea sau sa te consoleze cand iti sta parul foarte rau orice i-ai face. Explica-i sentimentele tale intr-un mod non-emotional si lui ii va fi mult mai usor sa le inteleaga si sa le faca fata.5. Nu esti niciodata langa mineSpunand asta cand au loc evenimente importante ii vei da ocazia sa fuga de fiecare data, pentru ca se asteapta ca tu sa nu il crezi sau sa intelegi, asa ca nu se va mai chinui sa incerce. Incearca sa ii spui ca vrei chiar sa fie acolo cand ai nevoie de el, sa te asculte si ca nu ii vei cere lui o solutie.6. Brad Pitt sau George Clooney este cel mai frumos barbat din lume!Nu, iubitul tau este cel mai frumos barbat din lume! Si tu urasti sa spuna asta despre Angelina Jolie sau Megan Fox, dar din diferite motive femeile cred ca barbatii nu sunt deranjati de o astfel de remarca.7. Esti un papa-lapteDemasculinizarea numarul 2! O astfel de remarca la adresa caracterului lui este dureroasa. De la faptul ca isi lasa seful sa treaca peste parerile lui (si tu vrei sa ia atitudine) pana la faptul ca aproape plange cand se loveste cu ciocanul peste degete (si te gandesti ce ar face daca ar da nastere unui copil), in toate situatie trebuie sa il incurajezi si sa il faci sa aiba mai multe incredere in el dar cu grija si cuvinte alese.(sursa:www.femina.ro)