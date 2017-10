Ce regrete au bărbaţii şi femeile în legătură cu sexul

Ce regrete au bărbații și femeile în legătură cu sexul

Ştire online publicată Luni, 24 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La capitolul sex femeile si barbatii au cateva regrete. Iata ce regreta femeile si barbatii cand vine vorba despre sex. Daca barbatii regreta cel mai des ca nu au facut sex cu mai multe persoane, femeile regreta in mod frecvent faptul ca au facut sex cu un partener nepotrivit.Concluzia este rezultatul unui studiu realizat de Universitatea Texas in colaborare cu Universitatea California din Los Angeles, studiu care a urmarit sa dovedeasca ca sentimentul de regret este parte definitorie a procesul evolutiv.Pentru barbati fiecare partida de sex care nu s-a consumat reprezinta o oportunitate pierduta de a se reproduce - si este perceputa instinctiv de acestia ca o pierdere costisitoare din perspectiva evolutiva.Urmatoarele mari regrete ale barbatilor cand vine vorba despre sex sunt timiditatea si faptul de a fi fost prea timorati pentru a intra in vorba cu o posibila partenera si faptul ca nu au fost mai aventurosi din punct de vedere sexual atunci cand erau tineri.Barbatii regreta toate aventurile pierdute mai ales dupa ce se casatoresc, dar acesta face parte din categoria de regrete pe care nu o marturisesc niciodata.Afla pe pagina urmatoate care sunt cele mai mari regrete ale femeilor cand vine vorba despre sex.(sursa:www.femeia.ro)