Ce plantă îți este benefică, în funcție de zodie

Ştire online publicată Luni, 09 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Fiecare zodie are un comportament specific, astfel că și plantele care îi sunt benefice sunt specifice. Iată ce plante îți fac ție bine, în funcție de zodia ta:BerbecNativii din zodia Berbecului sunt dinamici și aventuroși, au nevoie de activitate ca să se simtă bine. În perioadele cele mai stresante, păducelul este planta care îi poate ajuta – calmează stările de nervozitate și menține sănătatea sistemului cardiovascular. Ceapa și prazul sunt recomandate, fiind pline de vitamine și aduc un plus de sănătate.TaurTaurul poate părea calm la început, însă izbucnirile colerice apar când te aștepți mai puțin. Tocmai din acest motiv, menta este planta benefică nativului din această zodie. Menta este ideală pentru reglarea funcțiilor intestinale. Alte ”verdețuri” pe care ar trebui să le consume Taurul sunt sparanghelul, anghinarea, andivele și fasolea de orice fel, fructele de pădure și merele.GemeniCea mai bună plantă pentru Gemeni este sovarful, cunoscut și sub numele de busuioc de pădure. Pentru că Gemenii sunt predispuși la afecțiunile respiratorii, planta aceasta este un tratament benefic. Alimentele bune pentru acești nativi sunt migdalele crude, morcovii, mazărea și fasolea cu bob lat.RacRacul este guvernat de Lună, iar asta înseamnă că plantele benefice pentru el sunt cele care îi tratează problemele stomacale și retenția de lichide. Tarhonul este remediul naturist cel mai bun pentru Rac, iar pentru tonifierea organismului, nativul mai poate consuma varză albă și roșie, sfeclă și napi.LeuLeul guvernat de Soare are ca plante benefice cele în culori solare, galbene și care adoră lumina naturală. Cea mai bună plantă pentru acest nativ este rostopasca – aceasta este folosită pentru a reduce tensiunea, tahicardia și menține sănătatea inimii. În alimentație, Leul trebuie să includă orezul, ierburile aromatice și verdețurile bogate în fier, precum urzici, spanac, ștevie și lobodă.FecioarăCa probleme de sănătate, Fecioarele se confruntă adesea cu cele ale tractului digestiv și prezintă o sensibilitate crescută la stres. Planta cea mai bună pentru cei din această zodie este rozmarinul. Nu trebuie să-i lipsească din dietă rădăcinoasele precum cartofii, guliile ori țelina. Și sfecla roșie mai este bună pentru un regim echilibrat.BalanțăBalanțele pot avea în general probleme cu rinichii și vezica biliară, cu patea lombară a coloanei vertebrale. De asemenea, nativii sunt predispuși la neurastenii, iar cea mai bună plantă care să îi apere de problemele de sănătate este ardeiul iute. Sparanghelul și cerealele integrale ar trebui introduse în dietă, ca și fasolea de orice tip.ScorpionNativii acestei zodie se pot confrunta cu probleme ale sistemului reproducător, pot avea adesea migrene sau se pot confrunta cu probleme ale colonului (hemoroizi, constipație, cancer de colon). Planta benefică acestei zodii este porumbarul, fiind un laxativ natural și având proprietăți antiseptice necesare celor ce suferă de constipație. Trebuie să mai consume ardei gras și iute, ceapa roșie sau verde și verdețuri cu mult fier.SăgetătorPlanta benefică Săgetătorului este scorușul de munte, un remediu excelent împotriva bolilor la care sunt predispuși nativii din acest semn zodiacal: probleme biliare, cu pancreasul și partea lombară a coloanei vertebrale. Săgetătorii ar trebui să mai consume usturoi și ceapă crude, țelină și fructe bogate în vitamina C.CapricornMulți Capricorni sunt sedentari, însă nu de lene nu fac mișcare, ci pur și simplu preferă singurătatea, preferă să stea închiși în casă cu o carte bună decât să iasă în lume. De multe ori au probleme cu oasele și cu circulația din cauza acestui sedentarism, iar leacul naturist benefic lor este tătăneasa, datorită proprietăților sale anti-inflamatoare. Trebuie să mai consume fructe cu vitamina C și banane, pentru că sunt predispuși și la depresii. Din alimentație să nu lipsească verdețurile bogate în fier și magneziu.VărsătorPentru că sistemul nervos este foarte sensibil la Vărsători, aceștia au tendința să se lase foarte afectați de stres și nervi. Nu știu cum să se elibereze ușor de furia adunată, așa că preferă să țină totul în ei, iar asta le afectează starea de sănătate. Valeriana este planta benefică lor, datorită proprietăților sale calmante. Trebuie să mai mănânce fructe și legume proaspete, dar și nuci și migdale crude.PeștiPersoanele în zodia Pești sunt adesea foarte sensibile la frig, îmbolnăvindu-se destul de ușor, în special la plămâni, așadar teiul (consumat sub formă de ceaiuri) este benefic. Este calmant și ajută la tratarea răcelilor sau infecțiilor respiratorii. Din dieta unui nativ în zodia Pești nu ar trebui să lipsească fructele și legumele ce conțin multă apă.(sursa:www.avantaje.ro)