Ce nu trebuie să faci dacă fostul iubit s-a cuplat cu alta

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Despărțirea de partener nu e simplă, chiar dacă tu ai fost cea care și-a dorit să pună punct relației. Mai ales, dacă observi că cel care ți-a fost alături și-a refăcut rapid viața sentimentală.Frustrarea, gelozia, regretul, poate chiar și invidia, toate aceste stări te cuprind atunci când vezi că fostul s-a cuplat cu alta, iar în momentele tale de slăbiciune ești în stare să faci gesturi prin care să-l pedepsești.Nu are rost să ranchiuna dintre voi. Poate că dacă tu ți-ai fi găsit prima un iubit, lucrurile ar fi stat altfel. Iată ce nu ar trebui să faci în cazul în care fostul tăul iubit s-a cuplat cu altă femeie.1. Nu-l suna să-i amintești că trebuie să-ți returneze cevaÎn timp ce tu stai în fața calculatorului și-i urmărești activitatea pe Facebook, el stă cuibărit în brațele actualei lui iubite. Normal că acest scenariu naște frustrări în sufletul tău, dar trebuie să fii realistă și să te comporți cu demnitate. Nu îl suna seara târziu să-i amintești că una dintre cărțile tale a rămas la el și că ai neapărat nevoie de ea. Este ca și cum i-ai demonstra faptul că te gândești la el și că n-ai putut trece peste despărțire.În plus, știi foarte bine că un astfel de telefon ar putea genera tensiuni în noul cuplu și nu te alegi cu o imagine bună prin gestul tău ușor paranoic.2. Nu-i cere să vă întâlnițiCu siguranță încă mai aveți multe lucruri să vă spuneți, dar dacă vezi că el deja s-a cuplat cu alta, renunță la ideea de a-i cere să vă întâlniți.Nu-l vizita și evită locurile frecventate de elPentru binele tău, după despărțire este indicat să nu mai ai nici o legătură cu fostul tău iubit, mai ales dacă nu a fost tocmai o despărțire pe cale amiabilă.Chiar dacă îi cunoști adresa, sub nici o formă nu-i face vizite și nu încerca să te întâlnești cu el din întâmplare exact atunci când știi că merge la sală sau la clubul de biliard. Insistențele tale de a da nas în nas cu el nu sunt benefice nici pentru tine, nici pentru el.(sursa:www.eva.ro)