Ce îi incită pe bărbaţi

Ce îi incită pe bărbați

Ştire online publicată Luni, 31 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Studii recente releva dorintele barbatilor in materie de sex. Placerea nu vine niciodata singura si e starnita intotdeauna de femeia dominator.Ogi Ogas si Sai Gaddam sunt doi cercetatori care au studiat in profunzime psihologia cuplului. Ei au incercat sa faca o lista cu privire la ceea ce-si doresc cu adevarat barbatii atunci cand vine vorba despre sex.Ei au realizat studiul luand in calcul cautarile acestora pe internet.Astfel (daca vrei sa-ti multumesti cu adevarat partenerul), barbatii sunt mai atrasi de femeile care sunt dispunse sa faca sex in postura de dominator decat de supunere si tot acestia sunt mai dispusi decat femeile sa intretina relatii sexuale cu partenere care sunt deschise sa imparta fanteziile lor cu mai multi barbati in acelasi timp.De asemenea, au mai spus cercetatorii, jucariile sexuale joaca un rol important in cuplu. „Rutina? Libidou scazut? Incercati jucariile sexuale! Aduc rapid orgasmul in timp partenerii concentreaza mai mult pe preludiu”.(sursa:www.femeia.ro)