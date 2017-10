Ce îi determină pe bărbaţi să fie infideli?

Ce îi determină pe bărbați să fie infideli?

Ştire online publicată Joi, 26 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O intrebare veche de cand lumea si cu multe raspunsuri… Am cautat insa si ceva noutati in infidelitatile barbatilor, care, mai mult ca sigur, te vor ajuta sa afli ceva in plus despre tine – lucruri pe care nu le stiai.Infidelitatea e veche de cand lumea, fiind prezenta atat la femei, cat si la barbati. In zilele noastre, sondajele arata ca unul din sase barbati implicati intr-o relatie stabila isi insala partenera. Te sperie stirea aceasta? Ori ti se pare un lucru absolut normal, obisnuit? Departe de noi gandul sa deschidem un proces impotriva barbatilor. Incercam numai sa aflam daca nu cumva infidelitatea partenerului poate fi o oglinda pentru femeia inselata.Orice femeie care a trecut printr-o asemenea experienta isi pune cel putin una dintre intrebarile urmatoare: “De ce mi se intampla tocmai mie?”, “Cu ce am gresit?”, “De ce mi-a facut una ca asta?”. Indiferent de concluzia la care ajung, cele mai multe dintre femeile inselate trec printr-o perioada dificila, in care respectul de sine le scade simtitor.De aceea, de aceasta data vom cauta altfel de raspunsuri. Raspunsuri care sa iti ajute sa inveti ceva de pe urma unei asemenea experiente neplacute, devastatoare chiar pentru unele dintre noi.Rutina, bat-o vina!Problema O relatie ingropata in rutina. Cuplul are nevoie de stabilitate, intelegere, toleranta. Dar, dupa un timp, oricine se cam satura de cozonac. Cu alte cuvinte, e nevoie si de noutate, de mici schimbari care sa aduca un suflu proaspat in relatie. Idila de inceput are o mare calitate: e incarcata de cautari si experiente noi.Barbatilor, mai ales, le place gustul vanatorii, doresc sa cucereasca si sa se lase cuceriti. Cand aceasta etapa trece, e foarte probabil ca ceea ce le apartine sa nu li se mai para la fel de interesant. Dispare acea nesiguranta “dulce”, care le da aripi si, in schimb, se instaleaza o viata egala, fara surprize. Intervine plictiseala si el va cauta, chiar fara sa-si dea seama, ceva nou – in felul asta e gata reteta infidelitatii.Ce spune infidelitatea lui despre tineIubirea si intelegerea sunt importante pentru relatia de cuplu, dar trebuie sa-ti amintesti si de farmecul imprevizibilului. Iti aduci aminte de inceputurile relatiei, de entuziasmul si surprizele cu care iti obisnuisesi partenerul?S-ar parea ca dupa ce a trecut “nebunia” te-ai simtit prea sigura de relatia voastra si ai lasat rutina sa isi faca simtita prezenta. Grijile zilnice, preocuparile legate de serviciu si de copii te-au legat la ochi si n-au mai lasat loc surprizelor, care ii placeau atat de mult lui!Ce poti invataDaca doresti sa reinvii relatia, in ciuda pasului gresit pe care el l-a facut, trebuie sa te reinventezi. Adu-ti aminte de tine, asa cum erai cu ani in urma. Nu conteaza cele cateva riduri sau kilograme in plus.Important este sa regasesti acel spirit tineresc si indraznet care te facea sa ii dai intalnire pe neasteptate ori sa contramandezi programul stabilit cu mult timp inainte, in favoarea unei mici nebunii de moment… Chiar daca nu esti dispusa sa ierti, este bine sa iti reinvii spiritul tineresc, eventual pentru o viitoare relatie – de ce nu?!(sursa:www.avantaje.ro)