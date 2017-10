Ce-i sperie pe părinţi la prima întâlnire cu micuţul lor

Ce-i sperie pe părinți la prima întâlnire cu micuțul lor

Sâmbătă, 23 August 2014.

În timpul sarcinii, orice viitoare mamă își creează o imagine despre cum va arăta micuțul ei. Și… surpriză! Când i se pune în brațe ghemotocul învelit în scutece constată, examinându-l mai atent, că el nu este deloc bebelușul perfect pe care ea l-a visat în atâtea nopți. În realitate, însă, proaspeții părinții n-ar trebui să se îngrijoreze. Potrivit http://baby.unica.ro/, aceste „imperfecțiuni“cu care se naște un copil sau care vor apărea în primele zile de la venirea sa pe lume sunt temporare și vor dispărea rapid. Iată câteva sigurii ce-i sperie pe părinți la prima întâlnire cu micuțul lor:Capul este mare și alungitLa naștere, oasele craniului unui bebeluș sunt maleabile și nu sunt încă sudate între ele. Aceste caracteristici îi permit copilului să se adapteze la forma bazinului mamei, pe care trebuie să îl traverseze în momentul nașterii. Presiunile care se exercită asupra capului în timpul nașterii „modelează“ craniul, alungindu-l, astfel ca bebelușul să poată trece printre oasele bazinului. Unii copii se nasc cu fața cu o formă ce poate părea neobișnuită – ei au adoptat în viața intrauterină o poziție în care umărul a presat craniul, deformându-l ușor. Nu te îngrijora, toate aceste defecte se vor remedia în scurt timp. Capul pare mare deoarece proporțiile corpului sunt diferite față de adulți – la naștere, capul reprezintă op pătrime din mărimea corpului, iar pe măsură ce va crește, aceste disproporții se atenuează.Pielea este grasă și gălbuieLa naștere, pielea bebelușului este acoperită de o substanță cremoasă și bogată în vitamine, care se numește vernix caseosa și care a fost produsă în ultima parte a sarcinii, în scopul de a-i proteja pielea sensibilă de lichidul amniotic și de a-l ajuta pe micuț să „alunece“ mai ușor în timpul nașterii. Această substanță este absorbită de piele în primele 24-48 de ore de la naștere. Unii pediatri o îndepărtează la scurt timp după naștere, alții preferă să o lase să fie resorbită de piele. De asemenea, poți observa pe pielea bebelușului niște peri fini și subțiri (numiți lanugo), dar aceștia dispar după câteva săptămâni, la fel ca și firele de păr negru pe care nou-născutul le poate avea la naștere pe frunte, urechi, umeri și spate.Culoarea gălbuie a pielii nu este semn de boală. Este vorba despre icterul fiziologic apare între a 2-a si a 4-a zi de viață, din cauza acumulării în sânge a unui pigment numit bilirubină, pe care ficatul nou-născutului nu a reușit încă să îl elimine. Acest pigment determină colorarea în galben a tegumentelor și a mucoaselor. Dacă bilirubina depășește un anumit nivel, micuțul va fi ținut câteva ore sub o lampă specială care difuzează o lumină albastră, în scopul de a distruge bilirubina de la nivelul pielii, până când ficatul lui își va putea face treaba singur.Nu te speria dacă vezi că bebelușul, plasat sub o astfel de lampă, are ochii bandajați – ochișorii săi sunt încă foarte fragili și trebuie protejați. Icterul fiziologic apare la majoritatea nou-născuților și dispare în 1-3 săptămâni. Dacă persistă mai mult de 3 săptămâni, trebuie să te adresezi medicului pediatru, căci poate fi vorba de o afecțiune mai serioasă.Nasul, invadat de puncte albeAceste puncte albe minuscule, numite milium, pot apărea pe nas, bărbie, buza superioară, obraji și frunte. Nu sunt altceva decât mici depozite de grăsime, cauzate de mărirea în volum a glandelor sebacee. Dispar de la sine în câteva săptămâni, deci nu ai niciun motiv să încerci să le tratezi.Ochiii sunt umflațiOrganismul micuțului este constituit în proporție de 75% din apă. Pielea din jurul ochilor fiind suplă, atunci când nou-născutul stă în poziție culcat, apa se concentrează în această parte a feței, astfel că pleoapele se umflă și micuțul le deschide cu dificultate. Dacă observi secreții la ochi, cere sfatul medicului, căci este posibil să fie vorba de o infecție oculară.