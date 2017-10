Ce fel de femei să nu laşi în preajma lui

Ce fel de femei să nu lași în preajma lui

Ştire online publicată Vineri, 18 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Unele femei sunt mai periculoase ca altele atunci când dau târcoale bărbatului tău. Vezi pe cine să eviți și ce fel de femei să nu lași în preajma lui.Blonda care se distrează mereu. Există o vorbă care spune că blondele se distrează cel mai mult, dintre femei. Ei bine, dacă în anturajul vostru apare vreo blondă (nu neapărat cu părul blond) care râde mult la toate glumele lui proaste, pare ușor prostuță și se plânge că „așa e ea, nu înțelege multe lucruri" se hlizește din orice și se împiedică des, căzând în brațele lui, ai o problemă. Poate că ai încredere în el și te gândești că iubitul sau soțul tău nu s-ar lăsa vrăjit de astfel de tehnici ieftine, dar ai grijă, femeile prostuțe cu ruj roșu sunt mereu periculoase și atrăgătoare.Inabordabila. În toate grupurile există cel puțin o femeie care pare veșnic inabordabilă. Este destul de des single, sau nu a mai avut o relație de foarte mult timp, refuză când voi vreți să-i faceți cunoștință cu cineva și spune că nu este momentan interesată. Bărbații au acest instinct primar de a cuceri, de a lupta, de a pleca la război pentru a învinge și orice provocare poate deveni un pericol. Dacă tipa arată bine, ai grijă mare în preajma ei, să nu cumva să devină o provocare pentru un bărbat ambițios ca iubitul tău.Bomba sexy. Toată lumea cunoaște cel puțin o femeie care se îmbracă prea sexy, adesea la limita vulgarului, o adevărată „Samantha" din serialul Sex and the City. Dacă are o colegă nouă, cu bluze decoltate, fuste creion cam scurte sau sâni uriași pe sub blazer și ochelari de sub care aruncă priviri languroase în ședințe și la petrecerile firmei, fii alertă. O astfel de femeie este un prădător și bărbații nu rezistă mult unei abordări foarte agresive, tipice speciei ei.Prietena din copilărieNu te lăsa păcălită de replici ca „ne cunoaștem de o viață, dacă era să fim împreună, încercam până acum". Dacă un bărbat este prieten de ani de zile cu o femeie și au împărțit amintiri, drame și experiențe, sunt șanse mari ca cei doi să fi împărțit și mult mai mult de atât. În plus, dacă spun adevărul și nu au încercat niciodată să obțină mai mult dcât sfaturi unul de la altul, asta nu înseamnă că nu pot avea momente de slăbiciune.(sursa:www. Unica.ro)