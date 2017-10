Ce cred femeile despre sex în trei?

1.“Uuuu, interesant!”. Da, sunt gata pentru orice!2.“ Stai puțin, vrei să mă înșeli?” Mulțumesc că mă inviți și pe mine să mă uit la tine când faci sex cu tipa cea sexy de la birou.3.“ Cu siguranță ne vom despărți foarte curând. O să mă mut înapoi cu părinții”. Nu trebuie să mă ții tu la distanță, mulțumesc pentru timpul acordat și poate ne mai vedem vreodată. Sau poate nu.4.“ Și dacă are abdomenul lui Gisele și părul lui Beyonce, și eu ajung să stau într-un colț, singură, suspinând?” Și apoi voi spune tuturor că un ménage a troix este cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla într-o relație.5.“Stai, vorbim despre o fată, da?” Mă gândesc că nu vrei să o facem cu un tip. Și dacă vrei, eu ce să înțeleg?6.“ De fapt, poate fi un tip?” Dacă tot suntem la discuția asta, aș prefera să fie un bărbat.7.“ Și unde ar trebui să găsim această a treia persoană, pentru că în mod sigur nu aș vrea să fie cineva cunoscut.” Dăm anunț în ziar, sau cum?8.“ În niciun caz Domnișoara cu Ponytail, pare că va țipa la noi. Ce spui de Fata Care Arată Drăguț și Care O Să Plece Imediat După?” Vreau să fie o seară plăcută pentru toată lumea. E important să alegem pe cineva potrivit.9.“ Cum ar trebui să o abordez fără să par o obsedată de sex?” Pari o fată ok și cu siguranță mi-ar plăcea să mergem la cumpărături. Dar ce ai zice să vii la noi pentru o partidă de sex în 3, cu mine și cu iubitul meu?10.“ A venit, lasă-mă să pregătesc un platou cu brânzeturi.” Ar trebui să stăm puțin de vorbă sau trecem direct la sex?11.“ Când știu când îmi vine rândul?” Și apoi al cui va fi rândul, facem prin rotație, sau cum?12.“Iubitul meu sărută pe cineva în față mea.” Este ok să o urăsc?13.“ Sărut pe cineva în fața iubitului meu.” Este ok să-mi placă?(sursa:www.cosmopolitan.ro)