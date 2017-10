Ce ar trebui sa intelegi din semnalele lui sexuale

16 Septembrie 2014

Barbatii nu stiu sau nu vor sa comunice ceea ce simt intr-o relatie, motivele fiind variate. Totusi, comportamentul lor sexual poate spune foarte multe despre starea lor emotionala in care se afla. Iata cum explica un psiholog din Statele Unite semnalele sexuale:Vrea mai mult sex decat de obicei. Motivul este mai degraba emotional decat fizic. Probabil are si un apetit sexual mai pronuntat decat de obicei, insa principalul motiv din care un barbat ar vrea sa faca mai mult sex decat in mod normal este emotional: se teme ca legatura voastra emotionala ar putea fi mai putin puternica. Solutia problemei sale este sa-l faci sa se simta dorit si iubit. Spre exemplu, ii poti trimite mesaje in care ii spui cat de mult il vrei, atunci cand nu sunteti impreuna.Cere si ti se va daPe cat de placut este sexul, pe atat de anxioase pot fi persoanele care il fac. Partenerul tau poate fi stresat atunci cand faceti sex pentru ca nu stie daca te satisface, iar tu poti fi stresata pentru ca nu stii daca sa ii ceri ceva ce iti place sau nu. Se intampla adesea ca femeile sa nu preia initiativa in dormitor, lasand responsabilitatea placerii in mainile partenerilor. Un barbat poate simti cand se intampla asta si poate deveni anxios - adica nu se poate relaxa in timpul actului si nu il mai poate savura la maximum.Sexul - fereastra către starea sa emoțională. Dacă atunci când nu se simt bine, femeilor le scade apetitul sexual, în privința bărbaților lucrurile stau altfel. Atunci când trece printr-o schimbare emoțională, un bărbat adoptă un comportament diferit între cearceafuri, fără să își dea seama. Spre exemplu, dacă îl stresează o problemă la serviciu, în pat poate deveni mai agresiv. Dacă observi o astfel de schimbare, poți purta o discuție despre problemele care îl deranjează, în afara dormitorului.(Sursa:Unica.ro).