Cât te schimbi pentru el?

Ştire online publicată Luni, 31 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Stii foarte bine cat de des se intampla asta in viata reala. De cele mai multe ori, dupa astfel de schimbari radicale, relatia se fragilizeaza: apar frustrari legate de valorile, ocupatiile si pasiunile la care ai renuntat de dragul celuilalt, lucruri care te defineau inainte de inceperea relatiei. La modul idilic, se spune ca te schimbi din dragoste si proprie vointa, ca nu mai stii cum sa-l multumesti pe celalalt.Sa presupunem ca, odata ce pasiunea dragostei s-a stins, lasand locul sentimentului pasnic de confort intr-o relatie, iti aduci aminte de toate lucrurile la care ai renuntat si le vrei inapoi. Am citit despre cazuri de femei casatorite de 20-30 de ani, carora le-au crescut copiii si au plecat la casa lor, lasandu-le fara nici o ocupatie. Si, in timpul liber ramas, au revenit cu inima la tot acest bagaj valoric pe care l-au dat afara din casa pe masura ce relatia de cuplu evolua.Putine au fost cele care au avut curajul sa recupereze macar o parte din dorintele, pasiunile si lucrurile care le defineau inainte de relatie. Multe au fost cele care s-au ofilit in continuare alaturi de partener, intr-o viata lipsita subit de ocupatii care sa le tina gandurile departe de ceea ce le placea cu adevarat.E momentulSa recunoastem: sunt la fel de multe cazurile in care femeia se schimba din proprie initiativa, de drag, ca si situatiile in care i se cere, direct sau pe ocolite, sa faca asta. In prima situatie, e nevoie de o analiza riguroasa a lucrurilor la care, de bunavoie, doresti sa renunti pentru ceea ce numesti binele comun.Esti sigura ca valorile, pasiunile si ocupatiile de care vrei sa te dispensezi nu te definesc absolut deloc ca om? Nu cumva el s-a indragostit de tine tocmai atunci cand te-a vazut prin prisma acestor aspecte la care vrei sa renunti acum?Cel mai indicat este sa urmezi calea de mijloc: activitatile care-ti ocupa mai tot timpul liber pot fi rarite, dar nicidecum abandonate; de asemenea, nu-ti neglija prietenii, pentru ca ei ti-au umplut viata inainte sa-l cunosti pe acest domn, cauza schimbarii tale. In concluzie, nu exagera! Doar ritmul vietii tale si lista prioritatilor se schimba un pic, punand in prim-plan persoana care este acum cea mai importanta pentru tine.(sursa:www.femeia.ro)