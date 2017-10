Când NU trebuie sa faci SEX cu partenerul! Ce se întamplă dacă nu respecţi regula

Când NU trebuie sa faci SEX cu partenerul! Ce se întamplă dacă nu respecți regula

Vineri, 28 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sexul este o parte esentiala a unei relatii si, de regula, duce la apropierea intre parteneri. Exista, insa, si o situatie in care doua persoane trebuie sa NU faca sex, daca tin la relatia lor.Potrivit unui studiu recent publicat in Buletinul de Psihologie sociala din Statele Unite, exista o singura situatie in care nu este indicat sa intretinem relatii sexuale cu partenerul.Adultii care au participat la chestionar au precizat de cate ori au facut sex cu partenerul si motivul pentru care si-au dorit aceasta relatie. Pe langa acestea, cei chestionati au mentionat si gradul de satisfactie pe care l-au obtinut in urma partidei de sex.Astfel s-a observat ca de fiecare data cand partenerii faceau sex din dorinta de apropiere si afectiune, placerea obtinuta era mult mai mare.In acelasi studiu a reiesit si situatia in care cei doi parteneri NU ar trebui sa faca sex.Atunci cand sexul a avut ca scop evitarea unui conflict sau cand a fost facut din obligatie, din dorinta de a nu-l dezamagi pe celalalt, atunci relatia a avut de suferit. Respectul de sine al partenerilor, dar si intensitatea sentimentelor au fost mult diminuate.(sursa:www.femina.ro)