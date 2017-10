Când femeile îi enervează pe bărbaţi

Când femeile îi enervează pe bărbați

Miercuri, 07 Mai 2014

Cand femeile ii enerveaza pe barbati? O spun chiar ei. Marturisirile lor dovedesc ca femeile au o spectaculoasa colectie de expresii si fraze pe le cred inofensive, dar care ii enerveaza pe barbati. Femeile se scuza si spun ca toate aceste motive de enervare ale barbatilor sunt lipsite de temei.Nu mai lasa capacul ridicat la toaleta!”, "Dar de ce sa nu facem altfel?”, "Nu lasa dezodine in baie!" sunt afirmatiile care ii scot din sarite pe barbatii. In opinia loc capacul de la toaleta poate sta si ridicat, intrebarea "de ce?" ar trebui eliminata din vocabular, iar ideea cu a nu lasa dezodine in urma, permisa doar mamelor.O a doua categorie de afirmatii ale femeilor care ii scoate din sarite pe acestea sunt comentariile la adresa mamei lor, la felul in care conduc si cand critica cu ironie fostele iubite.Ce ii mai enerveaza pe barbatii? Sa le spui ca ei fac prost ceea ce tu, femeie fiind poti face bine. Ii enerveaza sa-i intrebi daca te-ai ingrasat sau nu, dupa cum se pare ca-i scoate din minti atunci cand promiti ca esti gata in cinci minute si termini cu aranjatul abia in 30 de minute sau mai mult. Intre noi fie vorba, ceea ce ii enerveaza pe barbati este uneori justificat.Toate femeile stiu ca a asocia ceva ce-i place, cu ceea ce nu-i place o sa fie considerat de barbat ca fiind o forma de santaj. Va ajunge sa deteste si ceea ce ii face placere, nicidecum sa-i placa ceea ce ii era nesuferit.Nu ii critca mama! Cel mai bine este sa-ti faci din mama lui un aliat. Nu-i critica prietenii. mai bine intra si tu in gasca lor, sau impreieteneste-te bine macar cu unii dintre ei.(sursa:www.femeia.ro)