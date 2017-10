Calităţi care te ajută să atragi bărbatul perfect. Tu le ai?

Calități care te ajută să atragi bărbatul perfect. Tu le ai?

Ştire online publicată Marţi, 27 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Te-ai saturat sa atragi doar barbatii care nu sunt pregatiti pentru o relatie serioasa sau care au mai putine calitati decat iti doresti tu? Exista cateva atuuri personale care te-ar putea ajuta sa-ti imbunatatesti atat flerul, cat si gradul de atractivitate pentru barbatul perfect pe care il meriti cu siguranta.Afla care sunt calitatile feminine pe care le apreciaza barbatii si ai grija sa ti le insusesti, pentru a-l atrage pe cel pe care il doresti langa tine!1. Fermitatea. Asa cum nici tie nu iti plac barbatii care nu stiu ce vor, nici sexul opus nu se da in vant dupa femei nehotarate. Trebuie sa fii stapana pe tine si pe ceea ce iti doresti, dar si sa stii cand nu este cazul sa faci compromisuri inutile. Fii hotarata si ferma in privinta standardelor tale, iar barbatii vor aprecia aceasta calitate a ta.2. Independenta. Desigur, barbatilor le place sa se simta utili si doriti, insa de cele mai multe ori cad in capcana dragostei atunci cand femeile le demonstreaza cat sunt de independente. Nu ii arata unui barbat ca esti o fire dependenta, ci una puternica si perfect capabila sa se descurce fara ajutorul nimanui.3. Increderea in fortele proprii. Esti o femeie inteligenta si frumoasa, cu sanse maxime la o cariera infloritoare. Ai o sumedenie de calitati, pe care stii sa le pui in valoare si sa le folosesti, astfel incat lucrurile sa se indrepte mereu in directia in care iti doresti. Arata-le barbatilor ca ai incredere in tine si te vor admira mai mult.4. Originalitatea. Intr-o lume in care tot mai multe femei vor sa devina clone ale vedetelor preferate, originalitatea este foarte apreciata de catre reprezentantii sexului opus. Fiecare persoana este unica, iar trasaturile care te diferentiaza de celelalte femei trebuie sa fie puse in valoare. Iesi putin din tipare si da frau liber imaginatiei atunci cand vrei sa cuceresti un barbat!5. Simtul umorului. Barbatii inteligenti au apreciat dintotdeauna femeile cu simtul umorului. La urma urmei, fiecare persoana isi doreste alaturi un partener in preajma caruia sa se simta bine si care sa o faca sa rada. Barbatii nu fac exceptie de la aceasta regula si se lasa mereu impresionati de femeile care emana din plin optimism si energii pozitive!(sursa:www.lyla.ro)