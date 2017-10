Bărbaţii... Ce-i pune pe fugă?

Bărbații... Ce-i pune pe fugă?

Marţi, 15 Iulie 2014

În popor se foloseste o expresie extrem de sugestiva pentru acele detalii care fac sa sece complet torentul emotiilor, al pasiunii: moartea-pasiunii. Oamenii sunt creaturi ciudate, care raspund la stimuli extrem de diferiti. Mi s-au parut interesante insa raspunsurile pe care barbatii francezi le-au dat unui sondaj care incerca sa afle ce anume le repugna la femei cand vine vorba de relatii amoroase. Poate va vor surprinde si pe voi.Vulgaritatea.Da, se pare ca nu toti se topesc atunci cand vad o femeie care n-a auzit de regula lui less is more. Sau cea care nu respecta principiul potrivit caruia, daca alegi o fusta mini, nu vei mai purta si bluza cu decolteul pana la buric. Din doua, una! – cum ne ziceau mamele noastre.La fel de putin apreciate sunt si femeile care, odata trecute primele intalniri, renunta la eleganta in favoarea confortului. Asadar, gandeste-te de doua ori inainte sa iesi in trening din casa si inainte sa-ti pui chilotii cu manecuta.AnimaleleLa asta pun pariu ca nu va asteptati. Fie din motive de igiena, fie din egoism, fie din alte ratiuni, exista barbati care fug de femeile care-si transforma casa in azil pentru pisicute si catei.Dezinteresul fata de lumea din jurAi obiceiul sa schimbi postul de indata ce incep stirile? Mai gandeste-te. Mai ales daca observi ca partenerul tau e interesat de chestiuni precum economia, sociologia sau politica. Unii barbati percep dezinteresul femeilor fata de aceste domenii drept... egoism. Ca si cum am trai intr-un puf roz si nu ne-ar pasa de ce se intampla la doi metri de noi.Neincrederea, suspiciunile, barfaDaca ai veleitati de detectiv, e mai bine sa le tii pentru tine. Barbatii nu se dau in vant dupa nasul scotocitor, nici dupa cel ce se baga unde nu fierbe nicio oala. Nu e vorba doar de ei, ci si de viata cunoscutilor. Daca fierbi sa diseci cum si-a facut de cap o cunostinta la petrecerea de Revelion si cui a facut ochi dulci, mai bine suna-ti o prietena. Nu astepta intelegere de la iubitul tau.Un anume felde a vorbi...Fie ca vorbesti ca si cum ai tine prelegeri, fie ca, din contra, te situezi la palierul opus si ai adoptat dictia fetelor de dupa blocuri, cel de langa tine s-ar putea sa fie surprins in mod neplacut. Naturaletea este regula de baza. Nu vor langa ei nici doctori in lingvistica, dar nici fete de cartier.(sursa >www.flu.ro)