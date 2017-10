Şase sfaturi ca să te menţii în formă fără să mergi la sală

Șase sfaturi ca să te menții în formă fără să mergi la sală

Miercuri, 05 Martie 2014.

Ai programul foarte incarcat si nu poti ajunge la sala sa faci cateva exercitii? Ei bine, poate nu iti dai seama dar corpul tau precum si articulatiile si pielea au nevoie de putina miscare.Totusi nu e cazul sa te ingrijorezi, exista o solutie ca sa poti face cateva exercitii elementare de intretine si fara sa ajungi la sala. Este suficient sa introduci cateva exercitii in rutina ta zilnica ca sa simti diferenta. Dansand sau chiar si cand dai cu mopul poti arde un numar semnificativ de calorii si de asemenea poti arata mult mai bine. Iata sase sfaturi pe care le poti urma ca sa simti ca faci ceva miscare si fara asa ajungi la sala.Nu fi lenesa si urca mereu pe scari - Scarile sunt cele mai bune prietene ale tale. Urcand scarile in fiecare zi iti fortifici musculatura picioarelor si in plus lucrezi si muschii fesieri. Cu siguranta te uiti in fiecare zi cate putin la televizor - Chiar si cand te uiti la serialul tau preferat poti face ceva miscare. Ridica picioarele de pe podea si misca-le ca si cum ai desena in aer un cerc. Mai poti incerca sa strangi genunchii la piept si apoi sa le intinzi. Repeta exercitiu de cateva ori pe zi si pana va veni vremea fustelor mini vei avea niste picioare superbe.Tot cand stai la televizor mai poti face miscare schimband posturile de la butoanele de pe televizor nu din telecomanda. Asa ca inainte sa te asezi la film nu uita sa ascunzi telecomanda. Daca te apuci de facut curatenie, uita de aspirator si foloseste matura si mopul ca sa iti lucrezi si muschii bratelor. Foloseste bicicleta medicinala cand te uiti la televizor sau rasfoiesti o revista.Chiar daca nu e tocmai placut, in timp ce faci patul, dimineata incearca sa iti incordezi musculatura spatelui, dar fara sa fortezi prea mult. Dupa cina, cel mai bine este sa faci o plimbare de minimum zece minute. Scoate-ti si iubitul la plimbare sau cainele si vei face din plimbarea aceasta unul dintre cele mai placute momente ale zilei.(sursa:www.perfecte.ro)