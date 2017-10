Şase probleme care pot apărea când vă mutaţi împreună

Șase probleme care pot apărea când vă mutați împreună

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Aveti o relatie serioasa si v-ati decis sa va mutati impreuna? Acesta este un pas imens, premergator casniciei, care mai mult ca sigur ca va va apropia si mai tare. Pentru aceasta, trebuie insa sa stiti exact care sunt problemele care pot aparea atunci cand doi oameni se muta in aceeasi casa, pentru ca, indiferent cat de mult va iubiti, este imposibil ca drumul sa nu aiba si mici obstacole.Iata cateva probleme comune care rasar in aceasta situatie si sfaturi pentru mutat impreuna, care sa va ajute sa treceti cu usurinta peste ele!Sfaturi de aur pentru mutat impreuna1. Aspecte financiareDin nefericire, trebuie sa lasam romantismul deoparte si sa ne indreptam atentia catre o problema pragmatica foarte frecventa atunci cand doi oameni se muta impreuna: banii. Acum, veti imparti cheltuielile si va trebui sa va pregatiti si pentru perioade in care veti fi mai stramtorati, altfel veti ajunge sa va certati asa cum nu ati facut-o niciodata. Independenta financiara este un alt aspect important in relatie, chiar daca impartiti totul. Faceti o lista cu cheltuieli lunare obligatorii si stabiliti un mod echitabil de a le imparti intre voi. Daca unul castiga mai putin decat celalalt, exista alte moduri prin care poate compensa, de exemplu, prin rezolvarea treburilor prin casa.Iata un sfat foarte util: nu te muta niciodata de acasa daca esti pusa in situatia de a fi intretinuta. Astfel, eviti certuri inutile si iti pastrezi demnitatea intacta.2. Treburi casnicePentru ca nu se poate ca o impartire neechitabila a muncii casnice sa nu conduca la divergente intre doi oameni, fie ei si indragostiti lulea, este important sa nu ignorati acest aspect. Stabiliti cine gateste, cine face curat, cine se ocupa de spalarea rufelor si cum va impartiti daca faceti aceste lucruri cu schimbul. Nu este corect ca o singura persoana (si, din pacate, in general femeia) sa aiba grija de toate treburile casnice. Daca este necesar, va puteti face inclusiv un program pe hartie. Acolo unde se doreste, exista solutii!3. ComunicareaCulmea, atunci cand un cuplu ajunge sa locuiasca in aceeasi casa, comunicarea este tot mai slaba. Aceasta este radacina multor probleme serioase in relatie, care pot conduce inclusiv la despartire. Ideea este simpla: daca nu ii spui celui de langa tine ce doresti sau ce gandesti, el nu va avea cum sa ghiceasca. Comunicarea are doua directii - trebuie sa vorbesti, dar si sa asculti cu adevarat. Solutia este ca, in loc sa te inchizi in tine, sa incerci sa empatizezi mai mult cu iubitul tau si sa ii asculti punctul de vedere. Nu te lasa coplesita de emotii negative si lasa apele sa se calmeze inainte de a-i reprosa ceva sau de a discuta o problema serioasa. Nimeni nu a rezolvat vreodata o criza la nervi!4. Lipsa de spatiuPentru persoanele independente, lipsa spatiului atunci cand se muta cu partenerul poate fi o problema serioasa. Mai mult, sentimentul de claustrofobie poate aparea inclusiv atunci cand va certati si ai nevoie sa stai singura, dar nu ai unde. Imagineaza-ti aceasta situatie daca stati intr-o garsoniera. Ce este de facut? Nu puteti decat sa stabiliti impreuna niste limite si niste perioade in care fiecare sa aiba timp doar pentru el insusi. Atunci cand va certati, poti iesi la o plimbare ca sa iti mai limpezesti mintea. In plus, alegeti sa nu faceti totul impreuna. El poate iesi cu prietenii la bere, iar tu poti merge in club cu amicele tale. Nu este nimic gresit in a avea activitati si distractii separate!5. Intrebarea "Si acum?"Odata ce ati facut un pas imens in relatie si v-ati mutat impreuna, veti incepe sa fiti bombardati cu intrebari care mai de care mai apasatoare din partea celor apropiati. "Cand va casatoriti?" sau "Cand faceti copii?" vor deveni refrene auzite tot mai des in discutiile cu cei din jur, iar presiunea creata poate sa va cauzeze neplaceri. Solutia este sa nu te lasi coplesita de asteptarile celorlalti si sa traiesti in prezent. Numai voi doi sunteti in relatie - nu parintii, nu prietenii, nu alte rude. In loc sa te enervezi, amuza-te pe seama acestor intrebari sau comentarii si poti chiar glumi pe aceasta tema cu iubitul tau. Orice metoda ai alege, incearca sa nu creezi tensiune in casa din aceasta cauza!6. Gusturi total diferite in materie de design interiorPoate ca ti se pare improbabil sa va certati din cauza culorii perdelelor, insa si aceasta este una dintre problemele care creeaza tensiuni si provoaca certuri in cupluri mutate impreuna. Nici unul dintre voi nu trebuie sa renunte la preferintele lui sau sa faca sacrificii enorme. Aveti posibilitatea sa impacati si capra, si varza, daca faceti un mic efort de a studia site-urile de design interior si de a gasi solutii de compromis. Sau, puteti sa va puneti de acord ca unul dintre voi sa decoreze dormitorul, iar altul sa decoreze livingul, de exemplu. Cu rabdare si intelegere, totul se rezolva.Toti oamenii au nevoie de sfaturi de mutat impreuna, indiferent cat de speciala considera ei ca este relatia pe care o au sau cat de intelegatori cred ca sunt. Pana la urma, se spune (si nu degeaba), ca ajungi sa cunosti cel mai bine un om atunci cand stai cu el in aceeasi casa, motiv pentru care mutarea este un pas foarte important. Preintampina problemele si nu uita ca motivul pentru care stati impreuna este ca va iubiti!(sursa:www.divahair.ro)