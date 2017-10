Şapte trucuri pentru ca un bărbat să fie leşinat după tine

Șapte trucuri pentru ca un bărbat să fie leșinat după tine

Ştire online publicată Miercuri, 11 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Tocmai ai cunoscut un bărbat care te dă pe spate. Minunat. Ați ieșit de câteva ori în oraș, dar ai vrea să fie al tău pentru totdeauna (sau măcar o perioadă mai lungă te timp). Doctorul Pam Spurr notează câteva sfaturi în publicația engleză "The Sun" despre cum să-i captezi atenția unui bărbat, fără a părea disperată.Cuvintele perfecteCuvintele pe care le folosești atunci când ești cu el sunt cruciale. Atenția verbală este importantă chiar dacă poate ți se pare că nu are vreo importanță. Ei bine, atunci când sunteți împreună folosește astfel de propoziții: "Ce drăguț că mi-ai adus geanta...", "Cocktail-ul acesta e absolut divin" sau chiar "Ce loc absolut minunat" (chiar dacă nu îți place așa mult). Toate aceste cuvinte frumoase pe care i le spui se vor duce direct în subconștientul lui și se va simți mereu bine în compania ta.Nu vorbi tareAtenție la ce spui, dar și la ce intensitate o faci. Mai mulți cercetători au ajuns la concluzia că bărbații sunt mult mai atrași de femeile care vorbesc mai încet și cu un ton cald, decât de cele care au un ton mai ridicat și parcă într-un fel poruncitor. Dacă ești atentă cum vorbești cu siguranță îl vei seduce, numai să nu uiți să îl lași și pe el să mai zică ceva din când în când.Atenția asupa taTrebuie să-l faci să vrea să stea numai cu tine. Trebuie să-l determini să-și concentreze atenția numai asupra ta. Dacă la prima întâlnire vă duceți într-un bar zgomotos e un eșec total. Din cauza gălăgiei care e pe lângă voi, nu se va uita la tine tot timpul și nici nu va auzi tot ce spui. Alege mai bine un local cu muzică ambientală și cu lumină care să te pună în valoare. Puteți merge după câteva alte întâlniri și în club, ca să îi arăți că ești foarte "de gașcă".Savurează mâcareaMulte femei manâncă foarte puțin când au întâlnire. Gustă din salată, împing carnea și cartofii către marginea farfuriei, beau o gură de apă și gata cina. Greșit. Mulți bărbați se uită cu plăcere la femeia care-și savurează felul de mâncare. Evident nu într-un mod grotesc, dar dacă îți place ceea ce mănânci se vede și pe chipul tău: poate închizi ochii, poate gemi. Exact asta își imaginează și el că faci în dormitor.Unele lucruri trebuie să rămână un misterAdoră că ai pielea atât de fină, că nu ai mustață și că miroși absolut minunat. Dacă te supui unui adevărat proces de înfrumusețare la salonul de cosmetică, nu-i povesti și lui. Sigur nu vrea să știe. Fă-te de fiecare dată frumoasă pentru el, numai să nu-i spui că te-a costat o avere să-ți cumperi nămolul contra pungilor de sub ochi.Păstrează distanțaAi ieșit cu el de câteva ori, abia te abții să nu îi sari de gât și ai vrea să stai cu el 24 de ore pe zi. Încearcă totuși să nu fi disperată și lasă-l să te caute. În primele luni ale relației voastre fă-l să te dorească și să viseze la nopțile cu tine... nu i le da servite "pe farfurie".Nu fi o mironosițăUneori femeile sunt criticate de bărbați pentru că acordă mult prea multă atenție aspectului lor și uită să mai fie și naturale și spontane. Ok. Machiază-te, pune-ți o rochie scurtă, dar ajută-l să-și care covorul de la spălătorie. Nu te strâmba. Nici nu e greu. Oricum el va cara mai mult, dar important e că vrei să îl ajuți. Fii prietena lui. O să se îndrăgostească de tine atunci când va avea, spre exemplu, de zugrăvit în dormitor, iar tu te vei duce la el și îl vei ajuta să vopsească pereții. În schimb, nu prea o să-i placă de tine dacă te strâmbi și zici că îți strici unghiile.(sursa:www. Libertatea.ro)