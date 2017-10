Ai voie sa faci sex in post? Afla!

Ştire online publicată Miercuri, 12 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Postul este o perioada in care se cauta disciplinarea morala a crestinului si purificarea sufleteasca a acestuia. Rolul abstinentei, in acest caz, este de a-l intari pe credincios, astfel incat sa devina tot mai puternic in lupta cu tentatiile lumesti.Cu siguranta te-ai intrebat daca relatiile intime sunt permise in aceasta perioada. Afla daca ai voie sa faci sex in timpul postului!Sexul in post, o placere interzisa?Foarte multi oameni considera ca este suficient sa nu mai consume anumite categorii de produse atunci cand tin post. Totusi, Biblia sugereaza faptul ca postul are rolul de a-l face mai puternic pe om in fata tentatiilor care ii pot corupe mintea si sufletul. Abtinerea de la anumite mancaruri nu este decat o mica particica a postului. Credinciosii sunt incurajati ca in aceasta perioada sa se abtina de la ganduri si fapte rauvoitoare si sa fie mai buni cu cei din jur. Nimeni nu trebuie sa simta mandrie pentru ca tine post si nici sa ii judece pe cei care nu o fac, pentru ca scopul este ca oamenii sa devina umili in fata lui Dumnezeu si sa isi dea seama de propriile slabiciuni.Dorinta carnala este considerata una dintre cele mai mari tentatii, greu de inlaturat chiar si de catre cei mai puternici. Ea isi poate face loc in sufletul omului in orice moment si in orice loc. Aceasta idee nu este promovata numai de crestinism, ci si de multe alte religii ale lumii. Se considera ca dorintele trupesti il impiedica pe om sa evolueze spiritual, motiv pentru care ele trebuie tinute in frau. De aceea, in timpul postului, unul dintre scopurile acestuia este inclusiv acela de a invinge desfranarea, dupa cum explica si parintele Arsenie Boca:"Firea trupului fiind surda, oarba si muta, nu te poti intelege cu ea decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea il imblanzesc, incat nu se mai tine vrajmas lui Dumnezeu. Rugaciunea si postul scot dracii poftei si ai maniei din trup. Foamea imblanzeste fiarele."In cazul persoanelor care nu sunt casatorite, Biserica afirma ca sexul in post este interzis, deoarece zadarniceste eforturile de purificare si de apropiere de Dumnezeu. Abstinenta este o practica obisnuita in aceasta perioada, atat in ortodoxism, cat si in catolicism.(sursa:www.divahair.ro)