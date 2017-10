Află de ce este bine să ai prieteni bărbaţi

Află de ce este bine să ai prieteni bărbați

27 Ianuarie 2015

Pe unii bărbați îi deranjează dacă partenera lor are mulți prieteni de sex masculin, dar se pare că acest lucru lucrează în avantajul tău. Un studiu publicat recent în „Journal of Comparative Psychology” arată că bărbații sunt mai atrași de partenerele lor dacă suspectează, chiar și în subconștient, că aceasta ar putea să îi înșele.Cercetătorii au discutat cu 400 de bărbați ce se aflau în acel moment într-o relație, întrebându-i cât de atrativă li se pare partenera lor, câți prieteni bărbați are aceasta și cât de atractivă le se pare lor femeia în cauză.Studiul a arătat că bărbații care se află într-o relație cu o femeie care e mereu înconjurată de alți bărbați o văd ca fiind mai atractivă decât cei care sunt într-o relație cu o tipă care are mai mult prietene.Michael Pham explică de ce se întâmplă acest lucru: „Bărbații sunt mai atrași de partenerele lor dacă estimează o probabilitate mai mare de infidelitate. Asta nu înseamnă că vor ca femeia să îi înșele, însă ei vor (în mod conștient sau nu) să facă sex cu ea mai des, pentru a intra în competiție cu restul.”Bineînțeles, nu îți recomandăm să te înconjori de alți bărbați în încercarea de a-l face gelos pe iubitul tău, dar rezultatele studiului sunt destul de interesante. Pham crede că este necesar să echilibrăm gelozia partenerului pentru o viață sexuală mai reușită, dar în același timp să avem grijă să îi arătăm cât de mult îl apreciem și cât de importantă este relația.Tu obișnuiești să încerci să îți faci partenerul gelos? Dacă da, relația ta a devenit mai bună în acest fel?