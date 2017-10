Află cum ești în pat în funcție de data nașterii tale!

Ştire online publicată Vineri, 28 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cel putin o data ti-ai pus intrebarea daca esti buna la pat sau nu, dar poate ca nu ai avut curajul necesar sa iti intrebi partenerii.Tot ceea ce trebuie sa faci este sa iti calculezi numarul destinului! Este foarte simplu!Trebuie doar sa iti aduni toate ciferele din data ta de nastere, ca in exemplul urmator: Data nasterii este 01.01.1985, numarul destinului se va calcula astfel: 01+01+1+9+8+5=25; 2+5=7. Asadar, numarul destinului este 7!Singurele exceptii sunt cifrele 11 si 22, care raman fixe ca numere ale destinului.Iata ce spun cifrele destinului despre cum esti in pat:1 - Esti o femeie pasionala care vrea tot timpul sa fie in centrul atentiei, sa fie alintata, admirata si satisfacuta! Dai dovada de putin egoism in pat. Pui accent mai mult pe propria ta placere, decat pe a partenerului.2 - Esti mai pudica si adori romantismul. Ca sa te simti in largul tau si sa scapi de inhibitii ai nevoie de petale de trandafiri si multe vorbe dulci. Si mai presus de toate ai nevoie de un partener cu multa rabdare!3 - Iti place sa iti pui in practica toate fanteziile care iti trec prin cap! Pentru tine, sexul trebuie sa fie un spectacol foarte bine pus la punct si foarte antrenant!4 - Esti "mata care zgarie rau"! Iti place sa incepi usor-usor, iar apoi sa musti, sa zgarii... iti place acea diferenta dintre placere si durere, iti place pasiunea si extazul! Iar partenerul tau trebuie sa fie apt pentru a-ti indeplini cerintele!5 - Nu iti place sa te plafonezi! De fiecare data trebuie sa aduci ceva nou, ceva antrenant, ceva care sa va urce pe amandoi pe culmile placerii. De aceea experimentezi lucruri noi si iti place sa ii satisfaci partenerului si cele mai "ciudate" dorinte.6 - Faci sex ca sa fie facut si nu iti place sa aduci ceva nou in prim-plan. Pentru tine, pozitia misionarului este mai mult decat suficienta.7 - Iti place sexul atunci cand il faci singura! Iti place sa te explorezi, sa te joci, preferi masturbarea decat sexul in doi. Pentru tine este greu sa te apropii sexual de alte persoane, iar atunci cand o faci esti destul de dificila si foarte greu de satisfacut.8 - Esti aparent usor de sedus si usor de influentat. Pari destul de timida la inceput, iar apoi sochezi cu enegia ta sexuala debordanta!9 - Iti place sa faci sex, asta e clar! Iti place atat de mult incat nu te vei limita la o singura persoana. Adori sa experimentezi toate pozitiile sexuale posibile si sa tii pui in practiva cele mai nastrusnice fantezii.11 - Iti place sa fii activa si sa eviti plictiseala din dormitor. De aceea pentru tine pozitia misionarului a disparut de mult. Cauti noi pozitii si testezi toate piesele de mobilier din casa...12 - La prima vedere pari timida si destul de greu de influentat. Dar cand ajungi in dormitor dai frau liber tuturor simturilor si surprinzi placut partenerul! Nici prin cap nu ii trecea ca poti fi atat de salbatica!(sursa:www.femina.ro)