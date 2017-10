5 poziţii erotice care îţi pun în valoare frumuseţea

5 poziții erotice care îți pun în valoare frumusețea

Ştire online publicată Luni, 22 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Unul dintre secretele unei vieți sexuale satisfăcătoare este încrederea în sine, în propriul corp. Acceptarea micilor defecte te ajută să te relaxezi și să te bucuri mai mult de momentele intime trăite în doi. În zilele în care imperfecțiunile îți par mai deranjante ca niciodată, există soluții care să te ajute să te simți mai încrezătoare în puterea ta de seducție. Nu-ți îndepărta partenerul și încearcă pozițiile sexuale care îți vor pune în valoare calitățile fizice și te vor face perfectă în ochii iubitului.Umerii plăcerilorPozițiile care pun în valoare cel mai bine trupul femeii sunt cele în care ea stă deasupra. În plus, acestea ușurează atingerea orgasmului pentru doamne. Una dintre cele mai creative poziții în care femeia stă deasupra este și "Umerii plăcerilor". Partenerul tău trebuie să stea în poziția șezut, sprijinindu-se în mâini, iar tu te așezi deasupra lui, cu picioarele larg desfăcute, așezate pe umerii lui și susținându-te cu ajutorul mâinilor. Mișcările de du-te-vino vă vor oferi plăcere și îi vei oferi partenerului o priveliște extrem de sexy. Această poziție îți scoate în evidență linia bustului și umerii care vor putea fi admirați din plin de iubitul tău.AlungitaÎntinde-te pe o masă sau un birou, cu picioarele atârnând spre podea. Partenerul se așază în picioare în fața ta, cuprinzându-ți picioarele cu mâinile. Această poziție este ideală pentru o penetrare profundă. În plus, îți pune trupul într-o lumină favorabilă. Dacă nu ești mulțumită de rotunjimile abdomenului, în această poziție se va aplatiza, iar iubitul tău îți poate admira sânii în voie.Această tehnică vă permite să vă desfășurați în orice încăpere a casei, de la bucătărie la birou. În plus, este ideală pentru momentele în care vă grăbiți și nu trebuie să renunțați la toate hainele.În picioareEste tehnica perfectă dacă vă doriți să vă priviți în ochi și să vă admirați. Stați în picioare, față în față, iar tu, tot ce trebuie să faci este să ridici un picior pentru a-i oferi partenerului acces liber pentru a te penetra. Îți poți sprijini piciorul pe șoldul lui sau poți fi ajutată de partener, care ți-l susține cu o mână.Această poziție vă permite să vă admirați și să vă oferiți atingeri îndrăznețe. Este poziția perfectă pentru sex sub duș.SuspendatăCum îi spune și numele, această poziție implică să fii oarecum suspendată, depinzând de susținerea partenerului. Iubitul tău se va așeza pe pat, în poziția șezut, cu tălpile lipite de podea. Așază-te în brațele lui și lasă-te cât de mult poți pe spate, ținându-te de mâinile lui. Arcuiește-ți spatele și împinge corpul spre partener pentru ca penetrarea să fie una adâncă. Ce îți va scoate în evidență? Sânii, linia gâtului și abdomenul (care va părea plat).(sursa:www.eva.ro)