3 trucuri pentru a-l cuceri la prima intalnire

Ştire online publicată Vineri, 28 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cred ca ai realizat si tu ca indiferent de varsta pe care o ai si de experienta in ale relatiilor si dating-ului, cand te indragostesti redevii de fiecare data aceeasi fetita speriata de bombe careia ii tremura picioarele numai cand il aude pe El la telefon, daramite cind mai are putin pana la prima intalnire.Inceteaza cu intrebarile fara raspuns si cu scenariile nerealisteIntrebarile curg fara incetare:”Oare ne potrivim cu adevarat?”, “Simte la fel ca mine?” sau mai practica: “Eu cu ce ma imbracccc?”.OK, calmeaza-te, ca sa nu ajungi la intalnire super-agitata si sa spui cine stie ce chestie negandita, care ti-ar putea sabota sansele la o relatie cu respectivul. Deci, respiraaaaaa adanc si citeste mai departe. (P.S.: Un ceai cu musetel si o baie calda te-ar mai calma, sa stii.)Abia dupa prima intalnire iti vei face o idee despre tip si vei putea emite opinii si intrebari.Pana atunci, mai bine iti impui sa te bucuri de experienta fara sa-ti creezi nici un fel de sperante. In al doilea rand, aceste intrebari nasc scenarii in mintea ta, unele la fel de nerealiste precum sunt si intrebarile de care vorbeam mai devreme.La randul lor, scenariile creeaza asteptari foarte mari: zugravesc un barbat aproape perfect (ma iarta, dar specia ”tipul perfect” nu exista in salbaticia orasului), o relatie perfecta, o nunta, un copil…Ai prins ideea, sterge toate scenariile de film hollywoodian din minte si urmeaza-mi sfatuul: lasa-te suprinsa de viata.(sursa:www.cosmopolitan.ro)