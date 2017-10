Zodiile şi moartea clinică

Zodiile și moartea clinică

Ştire online publicată Joi, 29 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

:” Cine-i seful aici? Vreau sa-l vad pe Zeul Suprem acum! Sunt mort? Zau, nu am crezut ca mi se poate intampla chiar mie!! De unde pot sa fac rost de un palat de cristal luminat ca ala??”: Parasindu-si corpul, Taurul realizeaza ca nu mai are stomac si se intoarce instantaneu in corp, fara sa vada tunele, lumini sau entitati ceresti, ceea ce il face sceptic pentru tot restul vietii.: Ideea de baza in cazul Gemenilor nu este experienta in sine, ci felul in care o pot in frumuseta atunci cand o povestesc (sau o scriu). De vreme ce Gemenii se simt bine in orice lume,mai putin intr-una fara telefoane, internet sau alte mijloace de comunicare,se intorc in corp destul de repede – iar gura are tendinta de a functiona inaintea restului corpului.: Racii traiesc cam 125 ani si, in general, nu au de-a face cu moartea aparenta. In schimb, din cand in cand, se pot apropia de ceea ce restul numesc ” viata”, atunci cand isi fac curaj sa iasa din casa pentru cumparaturi.: ” Nuuuuuuuuuuuu….NU am murit! Nu, nu nu!! Cine-s aia in alb? Ce naiba canta acolo..? Suna complet aiurea. Eu pot sa cant mai bine! Unde e dirijorul? Vreau un microfon acum! Si nu ma deranjati, decat daca e vorba de un impresar important!”: Dupa 60 ore de munca in continuu, Fecioara pica franta si paraseste corpul, ajungand intr-un tunel de lumina ce straluceste de curatenie.. insa, in curand, incepe sa se ingrijoreze la gandul ca cei dragi au ramas singuri si fara ajutorul ei, asa ca revine in corp instantaneu, se ridica, spune ca e ok si se uita la ceas pentru a vedea daca nu cumva e in intarziere.: In corp, in afara corpului, in corp…in cele din urma spiritul se hotaraste sa iasa…Balanta vede un tunel la capatul caruia se afla o fiinta luminoasa. ” Sa fie Iisus? Stai asa…poate e Kwan Yin. Hainele alea sunt stilul ei”. Nereusind sa se hotarasca daca sa traverseze tunelul (ce ar fi moartea daca nu ai cu cine sa o imparti??), Balanta se trezeste inapoi in corp din greseala, iar primul gand este sa deschida o agentie matrimoniala pentru suflete..: De vreme ce majoritatea Scorpionilor au 9 vieti,acestia sunt tentati sa experimenteze multe feluri de moarte aparenta (uneori provocata de ei insisi). Cand se despart de corp, o foarte mica parte din ei traverseaza tunelul de lumina fara a intalni o fiinta astrala cu care sa faca sex. Intrebati pe cine ar dori sa intalneasca la celalalt capat – 75% vor numi vampirul preferat, iar Meduza este urmatoarea optiune.: Parasindu-si corpul, Sagetatorul nu se poate abtine sa nu rada de felul stupid in care a facut-o. Dupa ce reuseste intr-un fel complet aiuristic sa strapunga tunelul de lumina, refuza sa se intoarca in corpul pe care a incercat sa il abandoneze atata timp,printr-o serie de accidente datorate neindemanarii proverbiale. Deoarece este foarte curios daca religiile “organizate” sunt valide,profita de ocazie pentru a invata cateva lucruri esentiale…pana cand,satule, entitatile astrale, il trimit inapoi in corp, pentru cat mai mult timp posibil.: Capricornului ii ia ceva timp sa realizeze ca a murit, mai ales ca pe lumea celalalta sunt locuri speciale, amenajate ca niste birouri, in care sunt instalati Capricornii. Un domn batran si distins le inmaneaza un manual numit” Cum sa reusesti in afacerile astrale”, un exemplar de “evaluarea muncii” ( pentru profani-evaluarea faptelor bune si rele din timpul vietii) si o nota roz (reinviere).Capricornii se intorc destul de repede in corp, nefiind capabili sa indure existenta non-fizica.: Varsatorul ajunge in Rai, vede ca nu este condus prin consens si se duce in Iad, unde macar e anarhie si regulile sunt facute pentru a fi incalcate. Intr-un mod ironic, experienta Varsatorului e destul de traditionala- Dumnezeu- Tatal, Sf. Petru, coruri de ingeri,etc, deci un alt motiv pentru a opta pentru Iad. O data ajuns acolo,il enerveaza la culme pe Satan & Co. cu ideile lor de reforme, asa ca sunt trimisi de urgenta inapoi in corp.: Dintr-un motiv sau altul, Pestii nu prea observa moartea aparenta.In schimb, intr-o zi de munca normala, multi Pesti spun ca vad fiinte cu figuri suferinde care le spun intr-un mod calm sa se intoarca in corp.