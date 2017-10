Wireless si GSM

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Dupa indelungate si adinci sapaturi arheologice in Franta, s-au gasit urme de sticla. Concluzia: francezii aveau televizoare inca din antichitate. Dupa tot la fel de adanci sapaturi in Anglia, s-au gasit resturi de metale. Concluzia: englezii aveau rachete inca din antichitate. Dupa indelungi sapaturi in Romania, nu s-a gasit nimic. Concluzia: romanii aveau telefoane wireless si GSM inca din antichitate!