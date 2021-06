Sâmbătă m-am trezit devreme, m-am îmbrăcat în liniște, am mers tiptil în garaj, am atașat barca la Jeep și am pornit la pescuit.Pe drum a început o vijelie de nedescris.Am pornit radioul: la știri se anunța că vremea se va înrăutăți în continuare.M-am întors acasă, m-am strecurat în pat lângă soția mea șoptindu-i la ureche:- E o vreme îngrozitoare afară.Ea a răspuns somnoroasă:- Imaginează-ți că idiotul de bărbatu-meu pescuiește pe furtuna asta…