Vorbeşte despre sex cu copiii tăi

Vorbește despre sex cu copiii tăi

Ştire online publicată Miercuri, 25 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nu înțeleg de ce unii părinți evită să discute despre sex cu copiii lor. Când aveam 10 ani, am văzut doi câini care se împerecheau pe stradă și am întrebat-o pe maică-mea:- Ce fac câinii ăia acolo?- Dansează, mi-a răspuns.La primul banchet, în clasa a patra, am fost exmatriculat.