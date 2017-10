VIDEO. "Mondenii" fac senzaţie cu un episod filmat în timpul lansării candidaturii lui Victor Ponta

2

A mai cazut un mit

Se spune ca bolsevismul a fost adus de tancurile sovietice.Saracul popor roman a fost obligat sa indure colectivizarea fortata,un guvern impus cu forta de Stalin,deportarile,batai,inchisori,etc.Nimic mai fals.Bolsevismul este in sangele nostru.Vizionati imaginile de arhiva si veti vedea bucuria manifestata de mii de oameni la intrarea tancurilor sovietice in Bucuresti.Vizionati si imaginile filmate la "lansarea" lui Ponta.Zilele trecute am vazut un semn pe cer.Parca era un fel de nor misterios,parca era un fel de ceata invaluita intr-o lumina stralucitoare.Nu ! Nu era o galaxie romana in devenire.Era chiar Victor Ponta.Era chipul Lui,un univers zidit pe rastigniri,pe temelie veche ,de piatra si jertfire.El ma privea din cer.El reinalta o tara a vechilor romani.Na,ca m-am prostit si eu !