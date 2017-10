Viaţa plină de pariuri

Viața plină de pariuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist își făcea rondul. La un moment dat, într-un restaurant de lux, vede la o masă un bișnițar abia ieșit din pușcărie, pe care îl știa de cal breaz și se duce să îl ia la întrebări. Bișnițarul îi spune:- Domn mili… polițist, gata, nu mai aveți probleme cu mine, m-am făcut om cinstit!- Om cinstit? Și cu ce te ocupi?- Păi, caștig bani din pariuri.- Cum din pariuri? întreabă polițistul.- Păi, uite: eu fac pariu cu tine pe 200$ că ouăle mele sunt pătrate.Polițistul se gandește puțin și acceptă. Și ca să vadă cine câștigă pariul, bagă mâna în chiloții bișnițarului ca să vadă dacă are ouă pătrate. Și, evident, ouăle bișnițarului erau normale.- Am câștigat, zise polițistul.- Bine, face bișnițarul, poftim 200$.- Bine, fă-mă acuma și pe mine să înțeleg. Cum trăiești tu din pariuri din astea? Uite, ai pierdut 200$.- O vezi pe doamna aceea din colțul sălii, care zambește, întreabă bișnițarul.- Da, face polițistul. – Ei, cu ea am făcut pariu pe 2000$ că o să vii tu să mă pipăi la ouă!