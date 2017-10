Viaţa la fermă. Lupta pentru femele

Viața la fermă. Lupta pentru femele

Trei tauri au auzit că fermierul va aduce încă un taur la fermă și încep să discute. Primul taur:- „Sunt aici de 5 ani. Nu renunț la niciuna din cele 100 de vaci ale mele pentru taurul ăsta nou.”Al doilea taur:- „Eu sunt aici de 3 ani. Și eu îmi voi păstra toate cele 50 vaci.”Al treilea:- „Eu sunt aici doar de un an și voi m-ați lăsat să am doar 10 vaci. Poate că sunt mai mic decât voi dar tot îmi voi păstra cele 10 vaci.”În acel moment camionul oprește în fața pășunii și din el coboară cel mai mare taur pe care l-au văzut. La 1.500 kg el făcea să se cutremure rampa de oțel a camionului. Primul taur:- „Cred că pot să-i dau câteva vaci noului nostru prieten”.Al doilea:- „De fapt cred că am prea multe vaci în grijă. Mă pot lipsi și eu de câteva. Nu caut să mă cert cu nimeni”.Cel de-al treilea taur începu să bată pământul cu copita, să-și miște amenințător coarnele și să pufnească. Primul taur:- „Tinere, nu fi nebun! Lasă-l să ia câteva din vacile tale ca să supraviețuiești”.Al treilea taur răspunde:- „Pe naiba! Poate să-mi ia toate vacile din partea mea. Eu vreau să mă asigur că știe că sunt taur”!