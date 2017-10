Viaţa fără Facebook

Viața fără Facebook

Ştire online publicată Marţi, 25 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În ultima săptămână am reușit să fac următoarele:- am ieșit la plimbare în fiecare zi- am făcut temele împreună cu fiul meu- am fost la cumpărături- am reparat ușile stricate din casă și am pus becuri noi- am ieșit de două ori la fotbal cu băieții și de alte trei ori la bere- mi-am plimbat cățelul dimineața și seara- mi-am „alintat” soția cu o cină romantică și o plimbare pe faleză…PS: Mi-am închis contul de facebook!