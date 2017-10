Veşti bune şi veşti rele în familie

Vești bune și vești rele în familie

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Soția își așteaptă soțul acasă să îi zică că vrea să se despartă de el. Intră soțul pe ușă și zice bucuros:- Iubito, am o veste bună pentru tine.- Eu am o veste rea. Dar, în fine, te las pe tine să zici primul.- Vestea bună este că am câștigat la loterie 100.000 de euro,… acum spune-mi care e vestea rea?La care soția:- S-au ars sarmalele…