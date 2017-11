Veşnic nerecunoscător!

Veșnic nerecunoscător!

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat se plimba de-a lungul căii ferate și, la un moment dat, din neatenție, piciorul i s-a prins între șine. Disperat, pentru că se mai auzea și trenul, a început să se roage:- Doamne Dumnezeule, îți jur că mă las de băutură dacă mă ajuți să-mi scot piciorul!Niciun rezultat.- Doamne, mai renunț și la țigări, dacă mă ajuți!Piciorul mai departe înțepenit.- Dumnezeule, n-o să mai beau, n-o să mai fumez, îți jur că mă voi face un bun creștin!Și iată, în ultima clipă, piciorul i se eliberează și scapă din fața trenului, nevătămat.- Mulțumesc Doamne, zice el, dar în cele din urmă am rezolvat singur problema!