Verișoara cu pretenții

Doi prieteni stau de vorbă.- Băi Gicule, îmi place mult verișoara ta... Îmi faci şi mie lipeala?- Hmmm... Măi Costele, eu iți fac... da' să ști că e materialistă.- Nu-i nimic... Am cu ce să-i stau în faţă!- Bine!Zis şi făcut, după un timp cei doi se întâlnesc...- Ia zi, ai un serviciu bun?- Am afacerea mea... Şi merge binișor!- Mașină ai?- Chiar două!- Vilă cu două nivele ai?- Aaa, nu, nu am!- Mai vorbim când o să ai, îmi pare rău! Pa!Se întâlnesc iar prietenii.- Ei, Costele, cum a mers întâlnirea cu verișoara?- Nu a mers...- De ce?- M-a întrebat dacă am serviciu, i-am spus că am afacerea mea, dacă am mașină, i-am spus că am două...- Şi ce nu a mers?- M-a întrebat dacă am vilă cu două nivele...- Şi?- Păi ce? Sunt nebun să dau jos două nivele, că vrea ea...