Vacanţă în Caraibe

Vacanță în Caraibe

Ştire online publicată Joi, 11 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie pleacă fără soțul ei în vacanță în Caraibe. De abia ce ajunge și face cunoștință cu un negru arătos. După o noapte de amor înflăcărat ea îl întreabă: - Cum te cheamă? - Nu pot să-ți spun, îi răspunde el. În fiecare seară ei se reîntâlnesc, fac dragoste, ea îl întreabă același lucru, iar el îi dă întotdeauna același răspuns. Într-o seară ea îi spune: - Este ultima mea seară aici, mâine plec acasă. O să-mi spui totuși cum te cheamă? - Nu pot să-ți spun, că o să râzi de mine, zice negru'. - Hai zi, că nu râd, n-am de ce. - Bine... Pe mine mă cheamă Zăpada. Tipa începe să râdă, la care negrul furios: - Eram sigur că o să râzi de mine, mai bine nu-ți ziceam...! - Nuuuu, mă gândeam că soțul meu n-o să creadă când o să-i spun că am avut 30 cm de zăpadă în fiecare zi în Caraibe...!!!