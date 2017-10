Vacanţă cu bucluc

Vacanță cu bucluc

Ştire online publicată Vineri, 28 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O familie engleză își petrece vacanța de vară în Elveția. În timpul uneia dintre plimbările sale, familia a remarcat o vilă, care le părea potrivită pentru viitoarea lor vacanță. Membrii familiei vizitează vila, proprietarul fiind un pastor protestant. Întoarsă în Anglia, doamna își dă seama că nu a văzut WC-ul. Având în vedere meticulozitatea engleză, ea se hotărăște să scrie pastorului rugându-l să o informeze în privința acestui subiect:„Stimate pastor,Sunt doamna care, cu câteva zile înainte, a acontat vila dvs. Eu nu am văzut WC-ul. Fiți amabil și informați-mă în legătură cu acest subiect. Cu mulțumiri, Lady A”.Primind scrisoarea, pastorul nefamiliarizat cu limba engleză, nu înțelege prescurtarea WC. Crezând că este vorba de o sectă anglicană care avea o capelă în împrejurimi numită William Chapel, el răspunde:„Stimată doamnă,Am primit scrisoarea dumneavoastră și am plăcerea să vă informez că locul care vă interesează se găsește la numai 10 km de casă. Este un loc foarte plăcut, din care cauză este frecventat de multă lume. Se poate ajunge acolo la orele programate pentru a nu rămâne pe dinafară și pentru a nu deranja pe cei veniți mai devreme. Pentru cei care au obiceiul să stea mai mult acolo, este bine să aibă la ei și ceva de mâncare. În local încap 40 de persoane așezate și 100 în picioare. Localul are aer condiționat pentru a se evita mirosurile neplăcute, iar scaunele sunt capitonate cu catifea roșie. Copiii stau alături de părinții lor și cu toții cântă-n cor. La intrare, tuturor li se dă o foaie de hârtie. Foile trebuie înapoiate celui care este însărcinat cu aceasta. Pe cât posibil, foile să fie neșifonate pentru ca ele să fie utilizate și în următoarele dăți, cel puțin o lună. Localul este prevăzut cu amplificatoare mari și puternice, pentru ca sunetele să poată fi auzite și afară. Tot ce se adună aici se donează săracilor”.