V-aţi întrebat ce se întâmplă atunci când vine frigul?

V-ați întrebat ce se întâmplă atunci când vine frigul?

Ştire online publicată Marţi, 28 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

+25 C - Etiopienii încep să încalțe șosete de lână. Canadienii pică în stradă din cauza caniculei.+20 C - Grecii încep să se îmbrace cu pulovăre (dacă le găsesc).+15 C - Hawaienii pornesc caloriferele (dacă au).+10 C - Americanii tremură. Rușii plantează castraveți.+ 5 C - Îți poți vedea aburii respirației. Mașinile italienești nu mai pornesc. Norvegienii merg să facă baie la gârlă. Rușii conduc cu geamurile deschise.+ 3 C - Mașinile românești nu mai pornesc.0 C - Apa îngheață peste tot în lume, numai în Rusia se îngroașă un pic.-5 C - Mașinile franțuzești nu mai pornesc.-10 C - Te gândești serios să vizitezi Australia.-15 C - Pisica ta insistă să doarmă cu tine în pat. Norvegienii încep să se îmbrace cu pulovăre.-18 C - Administratorul din blocul tău se decide să dea drumul la căldură. Rușii fac ultimul picnic în aer liber din anotimp, înainte de venirea toamnei.-20 C - Mașinile americane nu mai pornesc. Oamenii din Alaska încep să se îmbrace cu mânecă lungă.-25 C - Mașinile nemțești nu mai pornesc. Hawaienii au murit degerați.-30 C - Politicienii încep să vorbească despre oamenii fără adăpost. Pisica ta preferă să doarmă nu doar în pat cu tine, ci și în izmenele tale.-35 C - Prea frig ca să mai poți gândi. Mașinile japoneze nu mai pornesc.-40 C - Plănuiești să faci o baie fierbinte de două săptămâni. Mașinile suedeze nu mai pornesc.-45 C - Toți grecii au murit. Politicienii chiar încep să se gândească serios să facă ceva pentru cei fără adăpost.-50 C - Pleoapele încep să ți se lipească atunci când clipești. În Alaska oamenii încep să închidă gemulețul de la baie.-60 C - Urșii polari încep să migreze spre sud.-70 C - Îngheață iadul.-73 C - Serviciile speciale finlandeze îl evacuează pe Moș Crăciun din Laponia. Rușii poartă căciuli cu urechi.-80 C - Avocații încep să bage mâinile la ei în buzunar.