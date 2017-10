Upgrade de la programul Prietena 8.0 la programul Nevasta 1.0 (ghid de instalare)

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Unul dintre prietenii mei s-a decis să facă upgrade de la Prietena 8.0 la Nevasta 1.0 și a realizat că acesta duce la un consum exagerat de memorie, lăsând sistemulului extrem de puține resurse dis-ponibile peantru alte aplicații. El a observat, de asemenea, că Nevasta 1.0 dorește din răsputeri să se perpetueze (asemănător unui virus), ceea ce consumă de ase-menea resurse deosebit de va-loroase. Nicio mențiune a acestui fenomen particular nu a fost inclusă în broșura produsului și nici în documentație, chiar dacă alți utilizatori l-au informat că era un lucru la care trebuia să se aștepte datorită naturii acestei aplicații. Dar nu este doar atât. Nevasta 1.0 se instalează de una singură în așa fel încât se lansează singură la inițializarea sistemului, de unde poate monitoriza toate celelalte activități ale acestuia. El a observat, cu tristețe, că alte aplicații cum ar fi PokerNight 10.06, BeerParty 5.5 și Noaptea-n Bar 7.7 nu mai pot rula în sistem, deoarece îl fac să se blocheze când sunt selectate, deși înainte mergeau de minune. În timpul instalării, Nevasta 1.0 nu atenționează asupra instalării simultane a unor plug-in-uri nedorite precum Soacra 55.8, respectiv Cumnatul 16.1 în versiune Beta. De asemenea, și performanțele sis-temului par să se diminueze pe zi ce trece. Iată câteva facilități pe care le-ar dori în următoarea versiune Nevasta 2.0: - un buton „Nu mai spune asta încă o dată” - un buton „Minimizare” disponibilă pentru fiecare rulare a programului - programul de instalare să aibă două opțiuni: una care să permită dezinstalarea ulterioară în orice moment, fără pierderea de cache sau de alte resurse ale sistemului și alta care să permită rularea driver-ului de rețea, fapt ce ar permite sondei hardware a sistemului să poată fi utilizată; Bug warning: Nevasta 1.0 mai are un alt bug nedocumentat: dacă încerci să instalezi Amanta 1.1 înainte de a dezinstala Nevasta 1.0, aceasta va șterge fișierele MSMoney înainte de a se dezinstala, iar apoi Amanta 1.1 va refuza să se instaleze, sub pretextul că sistemul are resurse insuficiente. Evitarea bug-ului: Pentru a evita acest bug, încercați să instalați Amanta 1.1 pe un sistem diferit și nu rulați vreodată aplicații de transfer de fișiere între cele două sisteme.