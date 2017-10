Unul cu sexul, celălalt cu moştenirea

Unul cu sexul, celălalt cu moștenirea

Ştire online publicată Vineri, 08 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Doi buni prieteni avocați, pasionați de schi și de munte, sunt surprinși de o mare furtună de zăpadă, urmată de o avalanșă.Cu chiu cu vai se târăsc prin zăpadă și când pierduseră orice speranță ajung în fața unui mic castel, cocoțat în vârful muntelui.Fericiți bat la poartă. Apare stăpâna castelului în persoana unei blonde superbe.- Ce vreți?- Găzduire peste noapte… răspund ei.- Știți, nu se poate…. soțul meu, a murit abia de două săptămâni și nu se poate ca eu femeie singură să primesc în toiul nopții doi bărbați singuri…- Dar doamnă, ne condamnați la moarte, zic ei… Suntem la 50 km de cea mai apropiată așezare, afară este și furtună… Vă rugăm….- Ok, zice blonda … Dar, dormiți în garaj…- Vă mulțumim. Ne-ați salvat viața. Mâine la prima oră plecăm fără să vă mai deranjăm.Zis și făcut… Cei doi se culcă în garaj. În timpul nopții unul din ei se ridică și zice că trebuie să meargă să se ușureze. A doua zi cei doi prieteni pleacă de dimineață fără să mai deranjeze pe stăpâna casei. La nouă luni după incident la biroul de avocatură al celor doi sosește un curier care înmânează o scrisoare unuia dintre ei. Acesta citește scrisoarea și intră în biroul celuilalt în mare viteză.- Măi, acum nouă luni când am înnoptat la castelul blondei, tu ai ieșit noaptea să te duci la budă… Mă! nu cumva ai intrat în casă la gazdă?- Ba da.- Și nu cumva ați făcut…..- Ba da… Na…. Ce vrei, ea tânără văduvă, ai văzut și tu cum arăta, om sunt…- Aaa… Și nu cumva te-ai recomandat cu numele meu?- Ba da. Na. Ce să fac? Știi că eu sunt însurat, tu ești burlac… era mai simplu așa. De ce? Ce s-a întâmplat?- Nimic… nimic….- Zi, omule, nu mă mai fierbe, am dat de necaz, nu?!- Nu, boule… Să-mi fie de bine… Cucoana a murit luna trecută după un accident și pentru o noapte pasională m-a trecut în testament ca unic moștenitor al averii ei…