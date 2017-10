Unde sunt lucrurile de 10 ori mai mari

Ştire online publicată Joi, 03 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un rus pleacă într-o delegație pentru prima dată în viața lui cu avionul. Nevasta îi pune în traistă de mâncare un ou fiert, un cartof și o roșie. În avion stătea lângă un american. Scoate rusul oul și începe să-l mănânce. Americanul se uită mirat și zice:- But what is this?- Un ou.- Ăăă păi la noi ouăle sunt de 10 ori mai mari!Scoate rusul cartoful:- But what is this?- Un cartof.- Ce fraieri sunteți, la noi cartofii sunt de 10 de ori mai mari ca ăsta!Scoate rusul roșia.- But what is this?- O cireașă...