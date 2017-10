Unde ai fost, Superman?

Vineri, 06 Iunie 2014

Soțul ajunge acasă la cinci dimineața. Nevasta:- Unde ai fost, Superman?- Păi, să vezi, am fost cu niște clienți în oraș…- Și ai stat cu ei până la cinci dimineața, Superman?- Păi, da, am reușit să obțin un contract și…- Și după aia ce ai mai făcut, Superman?- Păi, am fost să bem ceva la un bar…- Și pe urmă, Superman?- Păi, am fost la un bar că așa au vrut clienții, dar a fost foarte urât și plictisitor. Dar de ce îmi tot zici Superman?- Păi, doar Superman își mai poartă lenjeria peste pantaloni!